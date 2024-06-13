Win11 Canary 26236 预览版暗藏新功能：强化 AI 回顾功能和隐私设置

IT之家 6 月 13 日消息，微软今日发布了 Windows 11 Canary 26236 内部测试版，更新日志中除了备受争议的开始菜单“账户管理器”外，似乎并无亮点。然而，细心用户发现了一些隐藏功能，包括与人工智能相关的设置更新和回顾（Recall）功能的新特性。

IT之家注意到，Win11 24H2 中饱受争议的 AI 功能“回顾”迎来了新功能 —— 网络搜索。现在，用户可以直接在当前截图上选择文字或词组，并通过默认浏览器搜索相关信息。

此外，开发者 Alexander S 发现设置应用的“隐私和安全”部分新增了一个页面。用户可以在此页面管理生成式人工智能的访问权限，并查看过去 7 天的生成式人工智能请求记录，更好地掌控隐私和系统行为。

不过，想要体验这些隐藏功能需要一点“黑科技”。用户可以使用 ViVeTool 工具，通过以下步骤开启这些隐藏功能：

从 GitHub 下载 ViVeTool 并解压文件。

以管理员身份运行命令提示符，并使用“CD”命令导航到解压后的文件夹。例如，如果将 ViVeTool 解压到 C:\Vive，则键入“CD C:\Vive”。

输入“vivetool /enable /id:50566956”并按回车，启用“回顾”的网络搜索功能。

输入“vivetool /enable /id:51407079”并按回车，启用新的隐私设置页面。

重启电脑。

需要注意的是，微软近期暂停了 Win11 版本 24H2 的推送，原因尚不明确。不过，微软表示将在数周内恢复推送。

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