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长城汽车发布全新 Coffee OS 3 座舱系统：支持手势交互，预计 Q3 上车

2024/6/13 9:01:06 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 6 月 13 日消息，长城汽车 12 日发布了全新的座舱系统 Coffee OS 3，其兼容多种高算力平台，适配旗下各大品牌车型。据悉，该系统首发搭载车型是魏牌蓝山智驾版，预计今年第三季度上市

IT之家汇总 Coffee OS 3 系统主要信息如下：

该系统搭载号称行业首个针对车载的定制中文字体“长城黑体”，设计了 50 多个动效图标，重绘图标 1821 个。相比上一代系统，Coffee OS 3 的 CPU 算力提升 2.1 倍，GPU 算力提升 2.8 倍，NPU 算力提升 6.7 倍，内存提升 1 倍

其用户界面支持高度自定义，包括 DOCK 栏、桌面卡片和下拉面板模块等。此外，该系统支持 Coffee Link 功能，集成了华为 HiCar、ICCOA、荣耀车联等多平台，并具备 DLNA 投屏功能。Coffee Link 功能支持大部分国产手机品牌，首次连接只需手机接近车机屏幕就会自动发起。

功能方面，其搭载同样号称全球首创的空间感知手势交互技术 Coffee Air Touch，基于 IR 红外传感器。用户坐在车内，通过捏合、拖拽、抓握等手势，便可以完成一系列隔空操作，比如捏合 + 拖拽的手势可以控制音乐 / 视频的进度条。

该系统还实现了语音功能的升级，全车 6 个音区均可进行语音唤醒，即便在无网或弱网环境下也可使用。

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