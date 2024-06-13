索赔超 6.56 亿英镑！1400 万英国玩家起诉 Valve 涉嫌滥用市场支配地位

IT之家 6 月 13 日消息，Valve 因涉嫌滥用其在 PC 游戏领域的支配地位而面临来自英国玩家的新一波法律诉讼。超过 1400 万名英国玩家联合提起诉讼，指控 Valve 通过 Steam 平台操纵市场并抬高游戏价格，要求赔偿总计超过 6.56 亿英镑（IT之家备注：当前约 60.69 亿元人民币）的损失。

代表玩家的律师事务所 Milberg London 表示，Valve 强迫游戏发行商签署价格一致协议，确保 Steam 平台始终拥有最低的游戏售价，并阻止竞争对手提供更优惠的价格。Milberg London 认为，这一行为导致英国消费者在过去至少六年间为游戏和游戏内购支付了过高的费用。

此次诉讼指控 Valve 违反了英国竞争法，旨在终结其涉嫌的垄断行为并为受影响的消费者追回损失。Milberg London 律师 Natasha Pearman 表示：“Valve 正在操纵市场并损害英国玩家的利益。竞争法旨在保护消费者权益，确保市场正常运作。当市场失灵且消费者权益受到损害时，此类集体诉讼可以为消费者发声，并让他们有机会追究像 Valve 这样的大公司责任。”

Valve 通过其 Steam 平台主导了 PC 游戏市场，该平台上个月的峰值同时在线用户数超过了 3400 万。如果诉讼成功，估计超过 1400 万英国 Steam 用户中的每一位都可能获得一部分赔偿金。

值得一提的是，此案与针对索尼 PlayStation Store 佣金和定价的另一起 79 亿英镑的诉讼存在相似之处。这两起诉讼都认为 Valve 和索尼收取的 30% 平台费用过高。

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