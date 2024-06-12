时隔 4 年，《中国式家长》游戏重新上架 Steam 国区

IT之家 6 月 12 日消息，《中国式家长》游戏重新上架 Steam 国区，售价 36 元。

据IT之家此前报道，2020 年 7 月 22 日，《中国式家长》官方在 Steam 发布公告，称由于游戏优化和调整，游戏将与近期与大家暂时告别一段时间，在不久的将来，等内部优化完毕之后将再与各位见面。

此次上架国区官方还发布了一份公告，对玩家关心的游戏新旧版本以及存档的兼容情况进行了说明。

各位家长好， 阔别多年，大家好啊！ 有些老朋友们可能发现启动后的游戏跟以前的不一样了。有些新朋友偶然找到我们这款老游戏，发现和以前听说的也有不同。毕竟时过境迁，在之前与大家分别的日子里，我们游戏的版本号也悄然从分别时的 1.0.9.7 转眼踏入了 2.0.0.0 时代。

如果玩家还想玩 1.0.9.7 版，官方表示玩家可以通过切换游戏分支的方式，切回旧版本继续游戏，但由于工程太老以及 unity 升级等技术原因，无法进行任何更新和维护。

切换分支方法如下：

右键点击 Steam 库中的游戏，选择【属性】

在弹出界面中，选择【测试版】标签，在【参与测试】的下拉菜单里选择【good_old_times】

库里的游戏名称右侧出现 [good_old_times] 则表示分支切换成功，该分支版本为 1.0.9.7 版

如果玩家之前玩过中国式家长且电脑内有存档，则首次运行 2.0.0.0 版本的时候，会从默认存档保存路径读取本地旧存档，并自动在新的存档路径中转为新存档，也可以在 2.0.0.0 版本中的标题画面的【设置】里找到【导入旧存档】按钮进行手动导入。

官方特别提醒，由于新旧存档的存档路径不同，如果玩家切换到 good_old_times 分支，则仍会读取之前的旧存档，在 2.0.0.0 版本中游玩的新纪录不会影响到旧存档。

Windows 系统 2.0.0.0 版本存档路径：

C:\Users\[你的用户名]\AppData\LocalLow\moyuwan\chineseparentsgame\Save

Windows 系统 1.0.9.7 旧版本存档路径：

C:\Users\[你的用户名]\AppData\LocalLow\moyuwan\中国式家长\Save

Mac 系统 1.0.9.7 旧版本存档路径：（官方未提到 Mac 系统新版本存档路径）

/Users/<name>/Library/Application Support/moyuwan/中国式家长/Save

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