2024 财年营收下降至 3 亿美元，甲骨文将关闭广告业务

IT之家 6 月 13 日消息，甲骨文在昨日的财报电话会议上表示，由于 2024 财年广告收入下降至 3 亿美元（当前约 21.78 亿元人民币），公司将关闭广告业务。

甲骨文公司花费数十亿美元进入广告业务，收购了多家广告技术公司，其中在 2014 年以 12 亿美元（IT之家备注：当前约 87.1 亿元人民币）收购数据公司 DataLogix，在 2017 年以 8.5 亿美元（当前约 61.7 亿元人民币）收购品牌 Moat。

甲骨文对广告行业的押注在 2018 年受到沉重打击，Facebook 在剑桥分析丑闻后关闭了包括甲骨文在内的第三方数据。

《通用数据保护条例》（The General Data Protection Regulation）进一步限制了甲骨文广告的业务，该公司于 2020 年停止在欧洲提供第三方数据定位服务。

Business Insider 报道称，2022 年甲骨文广告收入达到了 20 亿美元（当前约 145.17 亿元人民币），但因同比增长仅 2%，许多员工在随后的重组中被解雇。

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