R7-8845HS 处理器：荣耀 X14 Plus 笔记本 512G 版 3879 元 6 期免息

荣耀 X14 Plus 笔记本 16+512G 版开售于 4 月 1 日，搭载 AMD AI 处理器锐龙 7 8845HS，发售价为 4499 元。

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该笔记本搭载 AMD 锐龙 7 8845HS 标压处理器，采用 8 核 16 线程，最高频率 5.1GHz。（IT之家注：锐龙 7 8845HS 处理器可以看作是 锐龙 7 7840HS 的马甲版，CPU 和 GPU 的参数一致，区别在于锐龙 7 8845HS 的 NPU 性能提升，AI 性能更强。）

此外，该机采用金属机身，1.34kg 重量、15.9mm 厚度；官方宣称日常办公续航可达 12 小时。

该机配有 USB-C 接口 *2、USB 3.2 Gen1 接口 * 2、HDMI 1.4 接口、3.5mm 耳机接口，搭载 60Wh 电池。

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