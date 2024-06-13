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openSUSE Leap 15.6 发布：新增 Cockpit 管理器、内核升至 Linux 6.4

2024/6/13 10:59:01 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 6 月 13 日消息，openSUSE Leap 15.6 发行版于今天正式发布，同步跟进 SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 6，新增 Cockpit 网络管理软件，内核升至 Linux 6.4。

openSUSE Leap 15.6 通过集成新的 Cockpit 包管理器，增强管理系统和容器，用户可以获得一个基于网络的系统管理界面，并使用该软件包进行其他高级操作。

openSUSE Leap 15.6 发行版还更新了很多软件，IT之家附上相关内容如下：

  • Podman 4.8

  • Xen 4.18

  • KVM 8.2.2

  • libvirt 10.0

  • OpenSSL 3.1（默认）

  • Redis 7.2

  • PostgreSQL 16

  • MariaDB 10.11.6

桌面方面，默认使用 KDE Plasma 桌面环境，其版本为 Plasma 5.27.11、Qt 5.15.12 和 KDE Frameworks 5.115，用户也可以切换使用 GNOME 45。

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关键词：openSUSE LeapLinuxlinux

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