openSUSE Leap 15.6 发布：新增 Cockpit 管理器、内核升至 Linux 6.4

IT之家 6 月 13 日消息，openSUSE Leap 15.6 发行版于今天正式发布，同步跟进 SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 6，新增 Cockpit 网络管理软件，内核升至 Linux 6.4。

openSUSE Leap 15.6 通过集成新的 Cockpit 包管理器，增强管理系统和容器，用户可以获得一个基于网络的系统管理界面，并使用该软件包进行其他高级操作。

openSUSE Leap 15.6 发行版还更新了很多软件，IT之家附上相关内容如下：

Podman 4.8

Xen 4.18

KVM 8.2.2

libvirt 10.0

OpenSSL 3.1（默认）

Redis 7.2

PostgreSQL 16

MariaDB 10.11.6

桌面方面，默认使用 KDE Plasma 桌面环境，其版本为 Plasma 5.27.11、Qt 5.15.12 和 KDE Frameworks 5.115，用户也可以切换使用 GNOME 45。

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