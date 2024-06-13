换电之前车主可以下车活动了，蔚来离车自主换电功能年内开通

IT之家 6 月 13 日消息，今天上午，蔚来首批第四代换电站今日上午于广州、六（lù）安两地正式上线。随后，蔚来副总裁沈斐表示，离车自主换电功能今年即将开通。

IT之家注：“离车换电”功能，即车主只需在换电站旁车位停车，离车后车辆可以自主完成换电。车主休息回来，即可出发。

蔚来今年 4 月曾预告了这项功能，其支持全流程自主换电。用户将车辆停到换电站对面后，便下车前去购物，之后车辆自行进入换电站完成换电，整个流程仅花费 11 分钟左右时间。

除了今天上线的第四代换电站以外，部分三代换电站也正在进行改造，后续同样具备“离车换电”能力。

蔚来第四代换电站于 2023 年 12 月发布，配备 23 个电池仓位，最大日服务 480 次，单次换电时间减少 22%；装备 60㎡站顶光伏系统，每座站每年节约近 1.8 万度电，成为光储充换一体站。

蔚来第四代换电站搭载 4 颗英伟达 Orin X 芯片，配备 6 颗超广角激光雷达，整站算力 1016 TOPS；兼容多规格电池包，支持多品牌共享换电。

根据规划，2024 年全年蔚来将在中国市场新增 1000 座换电站，累计建成超 3310 座；新增 20000 根充电桩，累计建成超 41000 根。

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