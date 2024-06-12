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蔚来回应欧盟拟对华电动车加征关税：不利于全球环保和可持续发展

2024/6/12 23:35:25 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 西窗旧事航空先生 的线索投递！

IT之家 6 月 12 日消息，欧盟委员会今日发表声明，拟从 7 月 4 日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。

关于欧盟委员会对中国电动汽车加征关税的举动，蔚来方面对上证报表示，蔚来强烈反对用增收关税这样的方式阻止全球电动车的正常贸易，这对于全球的环保、减排和可持续发展而言是阻碍而非促进。

IT之家查询获悉，蔚来于 2021 年 5 月官宣出海欧洲，“第一站”选在挪威，并开始向当地市场提供产品与服务。

到 2022 年 8 月，蔚来在德国首都柏林举行了 NIO Berlin 蔚来欧洲发布会，宣布在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场提供服务，开始全面进军欧洲市场。

在 2024 Q1 财报电话会上，李斌还透露了一些关于海外业务的信息。他表示，欧盟对中国电动汽车的反补贴调查下周可能公布初步结果，我们认为增加关税是非常错误的方向。

李斌强调，蔚来在欧洲的销量在总体销量中占比较低，短期来看对蔚来的经营影响不大。长期来看，蔚来会根据关税政策的调整制定合理策略。此外，今年晚些时候，蔚来还将开始在阿联酋市场提供产品和服务。

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关键词：电动汽车新能源汽车蔚来

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