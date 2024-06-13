国产动作游戏《心渊梦境》登陆国行任天堂 Switch e 商店，限时售价 54.6 元

IT之家 6 月 13 日消息，据“腾讯 NintendoSwitch”公众号，由上海烛龙（古剑奇谭开发商）开发的单机动作游戏《心渊梦境》今日正式登陆国行 Nintendo e 商店，定价 78 元。即日起至 6 月 27 日，还可享受限时七折特价，活动价格为 54.6 元。





《心渊梦境》是一部手绘风格的 2D 动作冒险类银河战士恶魔城游戏，主打快节奏的战斗，庞大的非线性关卡以及多样化的角色构建、还有扣人心弦的故事线。

IT之家附游戏简介：

在这款手绘风格的 2D 横版动作探索游戏中，玩家将扮演失忆的白发少女蕾妮踏上追寻过去的命运之旅，和她的伙伴伊芙一起探索广袤的园庭大陆，揭开这个奇幻世界背后的秘密。《心渊梦境》已在多个平台收获了玩家的特别好评。游戏不含任何内置付费内容，一次购买即可体验完整游戏！ 《心渊梦境》的故事发生在名为园庭的大陆上。在灾难席卷后的世界中，玩家扮演失忆的白发少女蕾妮和她的伙伴伊芙，一起踏上追寻过去的命运之旅。 在蕾妮的旅途中，玩家可体验到单周目超 30 小时的游戏内容，包含 20 余个无缝衔接的场景地图、超 170 种敌人、30 场紧张精彩的 BOSS 战；更有多种结局、二周目新角色，以及 BOSS RUSH 等额外的内容，等待玩家探索发现。 《心渊梦境》将为玩家提供六大类别的主武器，每种主武器都拥有独特的五大战技和与之配套的庞大技能树系统，搭配上超过 200 种不同属性的防具首饰，玩家可根据自己的操作与理解自由构筑战斗套路，享受独属于自己的游戏乐趣。

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