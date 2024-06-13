黑客滥用 Win10 / Win11 搜索协议，用于分发恶意软件

IT之家 6 月 13 日消息，网络安全公司 Trustwave 于 6 月 11 日发布博文，表示有攻击者滥用 Windows Search 协议（search-ms URI），通过推送托管在远程服务器上的批处理文件，实现传播恶意软件的目的。

Windows Search 协议是一个统一资源标识符（URI），应用程序通过调用可以打开 Windows 资源管理器，使用特定参数执行搜索。

虽然大多数 Windows 搜索会查看本地设备的索引，但也可以强制 Windows Search 查询远程主机上的文件共享，并为搜索窗口使用自定义标题。

IT之家援引 Trustwave 报告，已经有证据表明，黑客通过滥用 Windows Search 协议，实现分发恶意软件的目的。

Trustwave 注意到一封恶意电子邮件，其中包含一个伪装成发票文档的 HTML 附件，该附件被放置在一个小的 ZIP 压缩包中。ZIP 有助于躲避安全 / AV 扫描仪，因为这些扫描仪可能无法解析存档中的恶意内容。

HTML 文件使用 <meta http-equiv="refresh"> 标记，让浏览器在打开 HTML 文档时自动打开恶意 URL。

如果由于浏览器设置阻止重定向或其他原因导致元刷新失败，作为一种后备机制，锚标签（anchor tag）会提供一个指向恶意 URL 的可点击链接，不过这需要用户参与操作。

攻击者通过以下参数，在远程主机上执行搜索：

Query: 搜索标有“INVOICE”的项目。

Crumb：指定搜索范围，通过 Cloudflare 指向恶意服务器。

Displayname: 将搜索显示重新命名为 "下载"，以模仿合法界面。

Location: 使用 Cloudflare 的隧道服务掩盖服务器，将远程资源显示为本地文件，让其看起来合法。

接下来，搜索会从远程服务器检索文件列表，显示一个以发票命名的快捷方式（LNK）文件。如果受害者点击该文件，就会触发同一服务器上的批脚本（BAT）。

为防范这种威胁，Trustwave 建议执行以下命令，删除与 search-ms / search URI 协议相关的注册表项：

reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\search /f reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\search-ms /f

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