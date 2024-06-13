欧版三星 Galaxy S24 FE 手机跑分曝光：低频版 Exynos 2400 芯片 + 8GB 内存

IT之家 6 月 13 日消息，欧版三星 Galaxy S24 FE 手机现身 GeekBench 跑分库，型号为 SM-S721B，6.3.0 版本单核成绩为 2047 分，多核成绩为 6289 分。

根据 GeekBench 跑分库页面信息，欧版三星 Galaxy S24 FE 手机配备 10 核处理器，包括一个主核（主频 3.11GHz）、两个性能核（主频 2.90GHz）、三个性能核（主频 2.59GHz）、四个效率核（主频 1.96GHz）和一个 Xclipse 940 GPU。

这证实三星 Galaxy S24 FE 将搭载 Exynos 2400 处理器，不过是低频版本。在 Geekbench 数据库中，三星 Galaxy S24 FE 配备了 8GB 内存，将搭载安卓 14 系统。

IT之家此前报道，三星 Galaxy S24 FE 和 Galaxy S24、Galaxy S23、Galaxy S23 FE 一样，配备 5000 万像素主摄。

准确地说，Galaxy S24 FE 将采用 ISOCELL GN3 传感器，这是一个 1/1.57″ 的摄像头传感器，像素尺寸为 1.0μm，最大分辨率为 8160 x 6144。

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