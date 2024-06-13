用脚操控手机，三星推出智能运动鞋：限量 6 双，只赠不卖

IT之家 6 月 13 日消息，科技巨头三星携手 Cheil Benelux、Elitac Wearables、Brut Amsterdam 和知名鞋款设计师 Roel van Hoff 打造了一款独树一帜的超限量版智能运动鞋 ——Shortcut Sneaker。三星将其称之为 “未来鞋款”，能通过足部动作来操控三星手机。

IT之家注意到，Shortcut Sneaker 的厉害之处在于，用户可以通过脚部动作在连接的三星手机上执行相应的功能。例如，穿上这双鞋，一个完美的月球漫步动作就能帮你拨通妈妈的电话，而一段轻快的踢踏舞步则可以播放你喜爱的音乐。这一切都归功于鞋底的内置传感器，它们能够追踪彼此的位置并识别不同的动作。Shortcut Sneaker 最多可以识别五个动作，对应五个不同的快捷功能，可玩性非常高。

鞋款的设计也由 Roel van Hoff 操刀，融入了大量银河系元素，例如鞋面材质让人联想到陨石和超新星。

不过想在三星官网或实体店买到这双鞋恐怕没戏了，Shortcut Sneaker 是三星特别为荷兰地区的 Samsung Members 会员推出的限量款产品，仅有 6 双。目前，只有荷兰的三星会员可以通过 Samsung Members App 参与抽奖活动，截止日期为 2024 年 7 月 9 日，中奖名单将在 7 月第二周公布。

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