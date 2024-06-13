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三星 Galaxy Watch FE 手表偷跑：三色可选、40mm 表盘，售 219.95 欧元

2024/6/13 10:42:10 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 13 日消息，荷兰电商平台 Mobiel.nl 偷跑上线三星 Galaxy Watch FE 智能手表，售价为 219.95 欧元（IT之家备注：当前约 1723 元人民币），共有黑色、玫瑰金色和银色（搭配浅蓝色表带）三种颜色，表盘尺寸为 40mm，运行 Wear OS 系统。

FE 是 Fan Edition 的意思，是三星专为粉丝推出的特别系列产品，通俗来说可以相当于青春版，这是三星首次在 Galaxy Watch 中推出 FE 版。

在规格方面，参考此前消息，该手表将基于现款 Galaxy Watch 4 打造，定位入门级，提供蜂窝移动数据版本，IT之家附上此前曝光的规格信息如下：

  • 1.2 英寸 Super AMOLED 屏幕，分辨率为 396*396

  • 搭载 Exynos W920 双核 1.18GHz 处理器

  • 1.5GB 内存

  • 16GB 存储

  • 搭载基于 Wear OS 的三星 One UI Watch 5.0 系统

  • 247mAh 容量电池

  • 30 小时续航

  • 磁性无线充电

  • 铝金属机身，5 ATM, IP68 / MIL-STD-810H，50 米防水

  • 兼容安卓 11 及更高系统

  • 支持 WiFi 802.11 a / b / g / n 2.4 GHz + 5 GHz、Bluetooth 5.0、NFC、GPS

  • 麦克风、扬声器、振动器

  • 传感器：传感器加速计、气压计、生物电阻抗分析、心电传感器、陀螺仪、地磁传感器、亮度、心率（光学）

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关键词：Galaxy Watch FE三星

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