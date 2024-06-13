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破天荒用联发科天玑 9300+ 芯片？美版三星 Galaxy Tab S10 Plus 平板跑分曝光

2024/6/13 14:34:57 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 NightWiz 的线索投递！

IT之家 6 月 13 日消息，美版三星 Galaxy Tab S10 Plus 平板今天现身 GekBench 跑分库，型号为 SM-X828U，6.3.0 版本单核成绩为 2141 分，多核成绩为 6952 分。

IT之家今年 5 月报道，基于 GSMA IMEI 数据库清单，Galaxy Tab S10 Plus 的型号为 SM-X828U、SM-X826B 和 SM-X826N，分别对应国际版、美国版和韩国版，而本次曝光的是美版。

根据跑分库信息，Galaxy Tab S10 Plus 平板配备 12GB 的内存、出厂运行安卓 14 系统，跑分库页面信息主板为“gts10p”，此外配备八核处理器，搭配 Mali-G720 Immortalis MP12 GPU，应该是联发科天玑 9300 Plus 芯片。

图源：MySmartPrice

该芯片组有一个主频为 3.40GHz 的 Cortex-X4、三个主频为 2.85GHz 的 Cortex-X4 和四个主频为 2.0GHz 的 Cortex-A720 内核。

IT之家查询公开信息：

  • 三星 Galaxy Tab S9 Plus 配备高通骁龙 8 Gen 2 芯片

  • 三星 Galaxy Tab S8 Plus 配备高通骁龙 8 Gen 1 芯片

  • 三星 Galaxy Tab S7 Plus 配备高通骁龙 865 Plus 芯片

 如果上述跑分属实，那么是 Galaxy Tab S Plus 系列平板首次搭载联发科芯片。

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关键词：三星Galaxy Tab S10

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