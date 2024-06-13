史上首位中专生，17 岁女学生姜萍冲进 2024 阿里巴巴全球数学竞赛决赛

IT之家 6 月 13 日消息，据阿里巴巴官方公众号，在达摩院今天公布的 2024 阿里巴巴全球数学竞赛决赛入围名单中，姜萍击败众多世界名校的选手，成为历史首位冲进决赛的中专生。

IT之家注：姜萍现就读于江苏省涟水中等专业学校服装设计专业，在此次竞赛中拿下 93 分，位居全球第 12 名。

姜萍的数学成绩从初中开始就尤为突出，与其他科目形成“断崖式领先”，但是“偏科”阻断了她通向普通高中的路。进入专科学校之后，她对数学的痴迷显得有些“格格不入”。

据介绍，数学老师向她推荐了同济大学出版的《高等数学》，谢惠民的《数学分析》，以及 Lawrence C. Evans 编写的《偏微分方程》。凭借手机翻译软件和《英汉小词典》，姜萍已经自学了全英文《偏微分方程》的三分之一。

姜萍又从数学老师那里得知，阿里巴巴全球数学竞赛没有任何门槛，世界各地无论什么职业都能参加。起初她的第一反应仍是自己“配不配”，但最终仍然选择参赛。在这次竞赛中，有 801 人入围决赛，他们大多来自北京大学、清华大学、剑桥大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学等名校。

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