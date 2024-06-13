2024 款哈弗大狗推出限时购车政策：全系优惠 2.5 万元，9.89 万元起

IT之家 6 月 13 日消息，据长城汽车官方，2024 款哈弗大狗于 6 月 12 日开启了限时优惠政策，全系车型现金优惠 2.5 万元，另外还有至高 8000 元置换补贴、3 年或 6 次免费基础保养、至高 8 万元 24 期 0 息等，截止日期为 7 月 31 日。

IT之家汇总 2024 款哈弗大狗主要信息如下：

该车包含拉布拉多版（原价 12.39 万元）、边牧版（原价 12.99 万元）、中华田园犬版（原价 14.99 万元）三种配置，长宽高分别为 4620/1890/1780 毫米，轴距为 2738 毫米。其支持 W-HUD 抬头显示、L2 级辅助驾驶系统、蓝牙数字钥匙、透明底盘、全景影像、无线充电等功能，且全系标配电动尾门。

边牧版、中华田园犬版车型可选装 HWA 高速驾驶辅助系统，不同车型有不同的选装包可供选择。

动力方面，该车提供 1.5T 和 2.0T 两种动力总成，其中 1.5T 发动机最大功率 135kW，峰值扭矩 275N・m；2.0T 发动机最大功率 175kW，峰值扭矩 385N・m。

IT之家提醒：该车仍属于 2020 年发布的“一代”大狗，“哈弗二代大狗”是去年推出的另一款车型。

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