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ATX3.1 白金牌，艾湃电竞 Apexgaming 推出 GTR Plus 系列电源

2024/6/13 16:22:17 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 6 月 13 日消息，艾湃电竞 Apexgaming 近日推出了新款 GTR Plus 电源。

该系列电源符合 ATX 3.1 / PCIe 5.1 标准，拥有 80PLUS 白金牌转换效率认证，覆盖 850 / 1000 / 1200W 三个功率级别

产品介绍海报

GTR Plus 电源采用全模组设计，全系标配 1 个 12V-2x6 模组口和压纹模组线

艾湃电竞 GTR Plus 采用全桥 LLC 谐振和 DC to DC 转换的整体架构，EMI 电路部分配备了 3 个安规电容和 3 个滤波电感，主电容和固态电容均为日系 105℃规格

电源外观

根据IT之家的了解，各版本 GTR Plus 电源均为标准 ATX 外形规格，配备了一颗 120mm 的双滚珠轴承风扇，在 25℃环境温度下支持负载 30% 以内风扇停转

艾湃电竞 Apexgaming 为 GTR Plus 电源提供 10 年质保，目前该电源的 1000W 和 1200W 版本已上架电商平台，售价分别为 799 元和 999 元。

京东艾湃电竞 GTR Plus-1000M ATX3.1 电源 1000W 799 元直达链接

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关键词：电源Apexgaming艾湃电竞

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