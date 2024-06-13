长安深蓝 G318 硬派 SUV 发布：1.5T 增程动力、WLTC 纯电续航最高 146 公里，17.59 万元起

IT之家 6 月 13 日消息，长安深蓝 G318 硬派 SUV 今晚上市，采用 1.5T 增程动力系统，提供六款车型，包含单电机后驱、双电机四驱版本，售价 17.59 万元起。
长安深蓝 G318 长宽高分别为 5010/1985/1895（1960）mm，轴距 2880mm，接近角 27°，离去角 31°。该车配备 14.6 英寸内嵌式中控屏，采用 3A 涂层，最高亮度 1000 尼特。
该车标配带智能远光 LED 头灯、全景天窗 + 电动遮阳帘、隐藏式门把手、固定踏板、侧开式尾门、带加热 / 锁车折叠电动后视镜、后挂全尺寸备胎、双门窗 + 前风挡隔音玻璃。四驱版标配 1.6 吨资质拖钩，四驱空悬版标配阵列式顶置射灯、电吸尾门、升级版行李架。
深蓝 G318 不仅拥有 6 kW 的外放电功率，在车内也有 3.3 kW 的外放电功率。
IT之家汇总各版本配置：
两驱舒享版 18.59 万元
最大功率 185kW，最大扭矩 310N・m；纯电续航里程 146km（WLTC 工况）/190km（CLTC 工况），百公里亏电油耗 6.98L（WLTC）/6.3L（CLTC），百公里综合油耗 1.09L（WLTC）；支持快充，半小时将电量从 30% 充至 80%。
提供经济 / 舒适 / 运动 / 自定义形式驾驶模式，支持陡坡缓降，配有制动能量回收系统；车顶配备普通行李架，可选阵列式能量射灯，四门窗 + 前挡风配备双层隔音玻璃。
主驾座椅支持 6 向电动调节、副驾座椅支持 4 向调节，前排提供通风、加热、靠背放平功能；标配 14.6 英寸智慧屏及 10.25 英寸全液晶仪表，配备 8 扬声器音响，支持 50W 无线快充。
两驱空悬版 19.99 万元
纯电续航里程 142km（WLTC 工况）/184km（CLTC 工况），百公里亏电油耗 7.55L（WLTC）/6.9L（CLTC），百公里综合油耗 1.36L（WLTC）。
在两驱舒享版基础上增加空悬 + CDC 减震器，支持主动魔毯。
在两驱舒享版基础上新增主驾座椅记忆 / 礼让功能；毫米波雷达数量从 1 个增加至 3 个，辅助驾驶新增并线辅助、盲区监测、换道辅助、倒车横向紧急制动、开门预警。
四驱舒享版 19.99 万元
最大功率 316kW，最大扭矩 572N・m，零百加速 6.3 秒，纯电续航里程 142km（WLTC 工况）/184km（CLTC 工况），百公里亏电油耗 7.4L（WLTC）/6.7L（CLTC），百公里综合油耗 1.33L（WLTC）。
新增中央无极差速锁、后桥磁吸式机械差速锁，支持原地掉头、陡坡缓降、越野蠕行、涉水 / 雪地 / 崎岖 / 泥地 / 沙地等地形模式。
配备 2 个超声波雷达，其余配置参照两驱舒享版。
四驱空悬版 22.99 万元
纯电续航里程 138km（WLTC 工况）/174km（CLTC 工况），百公里亏电油耗 7.7L（WLTC）/7L（CLTC），百公里综合油耗 1.69L（WLTC）。
标配阵列式能量射灯，天窗采用双层隔音玻璃。
车内配备空气质量检测装置、空调负离子发生器、多色氛围灯。
辅助驾驶配备驾驶员疲劳提醒、人脸识别功能。
其余配置参考两驱空悬版。
除了今日上市的版本外，深蓝 G318 还推出一款无忧穿越版，售价 31.8 万元，预计 2025 年初开启预售；G318 两驱标准版 17.59 万元，将于今年 8 月交付，现已开启预售。
各版本详细配置表：
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