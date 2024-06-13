高通 Adreno X1 规格揭晓，多款游戏中性能不输英特尔 Arc 核显

IT之家 6 月 13 日消息，搭载高通骁龙 X Elite / Plus 芯片的笔记本电脑将于下周（6 月 18 日）正式上市，高通现公布了更多有关于该系列处理器中所集成的 Adreno X1 GPU 的信息。

Adreno X1 是高通针对 Windows on ARM 系统所设计的骁龙 X 系列 SoC 的第一代集成显卡，“X1”中的“1”代表代数，后续产品采用 Adreno X2 类命名。

据介绍，Adreno X1 最高配置为“X1-85”，其中“8”代表 GPU 级别，“5”代表 SKU。

Adreno X1 最多包含 6 个着色器，总计 1536 个 FP32 ALU，每周期能够处理 96 个纹理单元，峰值状态下可提供高达 4.6 TFLOPS 的性能，每秒可处理 7200 万像素的数据。

Adreno X1 支持包括 DirectX 12.1 (Shader Model 6.7)、DirectX 11、Vulkan 1.3 和 OpenCL 3.0 在内的主流图形 API。

IT之家注意到，高通还将 Adreno X1-85 与具有 8 个 Xe 核心的英特尔“酷睿 Ultra 7 155H”移动处理器进行了比较。

高通声称 Adreno X1-85 在多款游戏中可以与英特尔 GPU 性能相当甚至更高，所有游戏均以 1080p 分辨率进行基准测试，但高通并未公布有关游戏设置和测试平台的详细信息。

此外，高通还推出了“Adreno 控制面板”，这是一款专门用于游戏优化和驱动程序更新的应用程序，高通承诺至少每月更新一次。

高通骁龙 X (Gen 1) 处理器

CPU 核心数 全核加速频率 双核加速频率 GPU 性能 NPU 性能 缓存 内存支持 骁龙 X Elite X1E-84-100 12 3.8 GHz 4.2 GHz 4.6 TFLOPS 45 TOPS 42 MB LPDDR5X-8448 X1E-80-100 12 3.4 GHz 4.0 GHz 3.8 TFLOPS 45 TOPS 42 MB LPDDR5X-8448 X1E-78-100 12 3.4 GHz 3.4 GHz 3.8 TFLOPS 45 TOPS 42 MB LPDDR5X-8448 骁龙 X Plus X1P-64-100 10 3.4 GHz 3.4 GHz 3.8 TFLOPS 45 TOPS 42 MB LPDDR5X-8448

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