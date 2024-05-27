更多骁龙 X 笔记本曝光：联想 ThinkBook 16 Gen 7 等机型有望搭载

IT之家 5 月 27 日消息，蓝牙认证信息曝光了更多尚未发布的联想骁龙 X 笔记本电脑新品。
联想采用高通 NCM825 网卡（WCN785x、即 FastConnect 7800）的蓝牙认证条目共包含以下几款笔记本电脑产品：
ThinkBook 16 Gen 7 QOY
YOGA Air 14s Q8X9
Yoga Slim 7 14Q8X9
ThinkPad T14s Flex Gen 1
ThinkPad T14s Gen 5
ThinkPad T14s Gen 6
ThinkPad T14 Gen 5
其中 YOGA Air 14s Q8X9 / Yoga Slim 7 14Q8X9 与 ThinkPad T14s Gen 6 笔记本已作为高通骁龙 X Elite 首发产品发布。
IT之家依照联想命名规则分析，ThinkBook 16 Gen 7 QOY 将搭载高通骁龙 X 系列处理器，ThinkPad T14s Flex Gen 1 预计为 T14s 的 360° 翻转版，尚不清楚其余几款机型有望搭载骁龙 X 处理器，还是仅搭载高通网卡。
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