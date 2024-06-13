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三星李在镕会见 Meta 创始人扎克伯格、高通 CEO 安蒙、亚马逊 CEO 贾西等，探讨在 AI 等领域合作

2024/6/13 18:12:55 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 6 月 13 日消息，据三星电子官方消息，三星电子总裁李在镕本周在美国会见了 Meta、高通、亚马逊等公司负责人，商讨合作事宜，讨论话题包括人工智能（AI）、云服务和芯片。

当地时间 6 月 10 日，李在镕在美国圣何塞的三星电子 DSA 会见了高通总裁兼 CEO 克里斯蒂亚诺・安蒙，并讨论了在未来半导体市场扩大合作的方法，例如 AI 半导体和下一代通信芯片

当地时间 6 月 11 日，李在镕受邀前往 Meta CEO 马克・扎克伯格位于美国西部帕洛阿尔托的家中，并进行了专属会谈。双方讨论了未来 ICT 行业和人工智能、虚拟现实、增强现实等领域的合作方式，三星电子和 Meta 有望进一步扩大在 AI 领域的合作。

三星在新闻稿中表示：“自从他们 2011 年在扎克伯格的住所第一次见面以来，他们已经建立了一种特殊的友谊，并进行了八次会面。”

当地时间 6 月 12 日，李在镕访问了亚马逊西雅图总部，并会见了亚马逊 CEO 安迪・贾西。李在镕和安迪・贾西分享了他们目前旗舰业务的市场前景，如生成式人工智能和云计算，并分享了他们对进一步合作的看法。三星官方表示，预计李在镕与 安迪・贾西的会晤将进一步深化三星与亚马逊的合作

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关键词：三星李在镕Meta高通亚马逊

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