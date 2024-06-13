欧盟关税高达 48.1%，上汽 MG 回应：有悖公平竞争和自由贸易原则

IT之家 6 月 13 日消息，欧盟委员会 6 月 12 日宣布，拟从 7 月 4 日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。对此，深耕欧洲市场的上汽 MG 品牌进行了回应。

上汽 MG 透露，涉及上汽 MG 品牌加征的额外关税比例达到 38.1%，关税合计比例达到了 48.1%。对于欧盟方面不合理的贸易保护壁垒与不公平的市场区别对待相信绝大多数致力于实现绿色低碳出行事业的同业、伙伴和用户，也会对这一明显有悖公平竞争和自由贸易原则的措施深感惊讶并坚决反对。

上汽 MG 表示，2023 年 MG 品牌在欧洲市场实现终端交付 231,818 台，连续十二年蝉联中国汽车品牌欧洲销量冠军，其中 MG4 EV 获得欧洲紧凑型纯电车销量的冠军，并荣获英法德等汽车大国的年度车大奖大满贯等。

IT之家附回应原文：

MG 品牌关于欧盟对中国新能源汽车加征临时性关税的声明 2024 年 6 月 12 日，欧盟宣布将从 7 月 4 日起对中国新能源汽车加征临时性关税，涉及上汽 MG 品牌加征的额外关税比例达到 38.1%，关税合计比例达到了 48.1%。 对于欧盟方面不合理的贸易保护壁垒与不公平的市场区别对待，相信绝大多数致力于实现绿色低碳出行事业的同业、伙伴和用户，也会对这一明显有悖公平竞争和自由贸易原则的措施深感惊讶并坚决反对！ 作为中国汽车品牌出口欧洲市场的领军者，MG 品牌坚持以技术创新的巨大投入，以及全球领先的品质深耕全球主要新能源市场，并得到欧洲消费者的广泛信赖和信任。2023 年 MG 品牌在欧洲市场实现终端交付 231,818 台，连续十二年蝉联中国汽车品牌欧洲销量冠军，其中 MG4 EV 获得欧洲紧凑型纯电车销量的冠军，并荣获英法德等汽车大国的年度车大奖大满贯等，为欧盟消费者提供了绿色环保的优质产品。这些成绩是用中国汽车数十年如一日追求技术进步的投入，是用上汽在技术上的创新而非补贴获得的。 未来，我们坚持打造全球品质全球车的决心不变！坚持代表中国高价值汽车走向世界的决心不变！坚持将最好的产品和服务提供给消费者的决心不变！ 中国汽车产业崛起并参与全球竞争，是数代中国汽车人开放、学习、合作、拼搏和长期努力的结果。中国汽车持续发展并惠及全球消费者的历史趋势不会改变！ MG 品牌将继续放眼全球，坚持根在中国。 既戴其冠，必受其重。 MG 品牌相信，未来是星辰大海！

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