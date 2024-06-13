商务部、中国贸促会、中汽协等回应欧盟拟对中国电动汽车加征关税：罔顾世贸组织规则，坚决反对

IT之家 6 月 13 日消息，昨日欧盟委员会发布关于对华电动汽车反补贴调查初裁结果，拟对进口自中国电动汽车征收 17.4%-38.1% 不等的临时反补贴税。随后，商务部、中国贸促会、中国国际商会等多部门发声明表示坚决反对。

中国贸促会、中国国际商会

在欧盟电动汽车行业未遭受任何损害，也未主动申请调查，并多次表示反对情况下，欧委会依然一意孤行采取征税措施。与此同时，欧盟向其电动汽车和电池行业提供了大量补贴，这是典型的双重标准。欧委会在本案调查中，明显违背世贸组织规则，调查程序显失公平公正，中国应诉企业根本无法正常完成调查程序，欧委会因此以所谓“可获得事实”规则裁定中国企业高额补贴幅度，中国行业企业将坚决拿起法律武器，在世贸组织规则项下捍卫自身合法权益。 中国电动汽车行业依托全球产业链供应链，通过加强国际产业合作，持续推进技术创新，为全球电动汽车行业发展作出巨大贡献，有效促进全球节能减排与绿色发展。欧委会滥用世贸组织贸易救济规则，肆意采取贸易保护措施，严重违背市场经济原则和国际经贸规则，严重破坏全球电动汽车产业链供应链稳定与安全。 中国贸促会、中国国际商会代表中国工商界呼吁欧方切实遵守世贸组织规则，立即取消对华电动汽车反补贴征税措施。中欧电动汽车行业合作前景广阔，中欧业界应加强交流合作，通过磋商对话化解纠纷矛盾，通过互利共赢助力节能减排，通过融合发展实现绿色发展目标。

商务部新闻发言人

中方注意到，6 月 12 日，欧委会发布关于对华电动汽车反补贴调查的初裁披露，拟对进口自中国的电动汽车征收临时反补贴税。欧方罔顾事实和世贸组织规则，无视中方多次强烈反对，不顾多个欧盟成员国政府、产业界的呼吁和劝阻，一意孤行，中方对此高度关切、强烈不满，中国产业界对此深感失望、坚决反对。 欧方裁决披露中的认定缺乏事实和法律基础。欧委会罔顾中国电动汽车优势来自开放竞争的客观事实，罔顾世贸组织规则，罔顾中国相关企业对有关调查的全面配合，人为构造并夸大所谓的“补贴”项目，滥用“可获得事实”规则，裁出畸高的补贴幅度，是赤裸裸的保护主义行为，是制造并升级贸易摩擦，是以“维护公平竞争”为名行“破坏公平竞争”之实，是最大的“不公平”。欧方此举不仅损害了中国电动汽车产业合法权益，也将扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链。 欧委会一手高举绿色发展大旗，一手挥舞“保护主义”大棒，将经贸问题政治化、武器化，不符合中欧领导人关于加强合作的共识精神，将影响中欧双边经贸合作氛围，不利于欧盟消费者自身的利益，也将破坏欧盟自身绿色转型和全球应对气候变化合作的大局。

中汽协

2024 年 6 月 12 日，欧盟委员会在对中国电动车反补贴调查信息披露中，罔顾事实，坚持认为中国电动汽车产业存在高额“补贴”，对欧盟电动汽车产业带来损害，并拟对中国出口的电动汽车征收临时性反补贴税。对此，中国汽车工业协会深感遗憾，并表示坚决不能接受。 自去年 10 月欧盟委员会启动对中国电动车开展反补贴调查以来，中国汽车产业界从维护中欧汽车产业链安全稳定大局出发，积极配合调查，相关企业均按照调查部门要求认真提供材料。然而，在调查中，欧方预设调查结果，倾向性地选取抽样企业，滥用调查权，随意扩大调查范围，严重扭曲调查结果。 近年来，中国新能源汽车产业发展迅速，受到全球的广泛关注，电动汽车产品也深受包括欧盟在内的全球消费者的喜爱。中国电动汽车出口不仅给当地消费者提供了良好的消费体验，也为当地电动汽车市场培育和产业发展作出积极贡献。 自中国改革开放以来，中欧汽车产业已经开展了近四十余年的良好合作，产业链深度融合，形成了“你中有我，我中有你”的命运共同体。在全球新一轮科技变革的浪潮中，中欧主要汽车企业间在电动化、智能化、网联化方面正在开展更为深度的合作，共同为促进全球汽车科技进步、绿色转型作出积极贡献。 我们希望欧盟委员会不要将当前产业发展必经的阶段性整车贸易现象视为长远的威胁，更不要将经贸问题政治化，滥用贸易救济措施，要避免损害和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，维护公平、非歧视、可预期的市场环境。 我们希望欧盟汽车产业界理性思考、积极行动，共同维护当前双方合理竞争、互利共赢的局面，共同推动全球汽车产业的健康可持续发展。

据IT之家昨日报道，欧盟委员会称中国纯电动汽车“价值链受益于不公平的补贴”，并对欧盟纯电动汽车生产商“造成经济损害的威胁”。

多家欧洲车企表态如下：

宝马集团董事长齐普策：“额外进口关税的决定是错误的。欧盟委员会因此损害了欧洲公司和欧洲利益。保护主义有可能开始螺旋式上升：关税导致新的关税，导致孤立而不是合作。从宝马集团的角度来看，征收进口关税等保护主义措施无助于在国际市场上成功竞争。自由贸易仍然是宝马集团的指导原则。”

大众汽车：“从长远来看，反补贴税通常不适合增强欧洲汽车行业的竞争力。欧盟委员会的决定时机不利于德国和欧洲目前对纯电动汽车的疲软需求…… 这一决定的负面影响超过了欧洲，特别是德国汽车行业的任何潜在好处。”

Stellantis：“作为一家全球性公司，Stellantis 相信全球贸易环境中的自由和公平竞争，并且不支持导致世界分裂的措施...... Stellantis 能够灵活地适应和利用任何情况，今天的关税公告不会阻止我们在欧洲针对零跑汽车的整体战略，因为我们已经考虑到了这一潜在的发展。”

梅赛德斯-奔驰 CEO 康林松：“作为出口国，我们不需要增加贸易壁垒。我们应该本着世界贸易组织的精神致力于消除贸易壁垒。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。