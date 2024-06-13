德国、匈牙利等欧洲国家反对欧盟拟对中国电动汽车加征关税：应支持贸易自由化

IT之家 6 月 13 日消息，欧委会 12 日称拟对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，据央视新闻今日报道，欧洲多国均对此举公开表达反对。
IT之家汇总有关观点如下：
德国
德国联邦数字化和交通部长福尔克・维辛：欧盟此举可能会引发“贸易战”，不仅不能保护欧洲相关产业发展，反而会伤及德国企业。他说，产业发展需要开放的市场，更好的商业环境等，而不是贸易战和市场孤立。
德国政府发言人：欧盟应就相关问题与中国进行建设性对话。德国希望看到的不是更多的限制措施，而是公平竞争的国际贸易环境。
匈牙利
匈牙利国家经济部：匈牙利不支持欧盟对中国电动汽车征收临时反补贴税。欧盟应该支持贸易自由化，而不是征收惩罚性关税。
挪威（非欧盟成员国）
挪威财政大臣韦杜姆：挪威不会跟随欧盟对中国电动汽车征收临时反补贴税，对中国电动汽车加征关税与挪威政府并不相干，这一做法也不可取。
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