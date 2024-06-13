德国汽车工业协会：针对中国新能源车加征关税，无法改变欧洲汽车工业竞争乏力的现状

IT 之家 6 月 13 日消息，CGTN 今日发布了欧洲分台对德国汽车工业协会首席发言人西蒙・舒茨的采访。

舒茨表示，目前还无法预测加征关税对欧洲汽车市场的影响，但有一点可以确定 ——（协会）一致反对针对中国新能源汽车加税，因为这无法解决欧洲和德国汽车工业竞争乏力的情况。

“相比加税，我们需要进一步加强德国和整个欧洲的经济发展。我们坚信贸易冲突对任何一方都没有好处，只会给双方带来损失。”

舒茨认为，双方应该进行必要的、有建设性的沟通，共同寻找解决措施 —— 但不应该是加征关税。同时，失去中国的帮助，欧洲更将无法独立应对全球危机和气候问题。“因此我们需要采取建设性措施，从建设更加公平开放的市场环境而言，也需要寻找解决措施。我们应当采取对话的方式，寻找共同解决问题的方法，并相信应对全球挑战需要国际合作。”

“贸易保护主义绝对不是正确的措施，这已经在过往许多案例中得到了反复验证。既不能给任何国家带来利益，也不能避免贸易冲突，”舒茨表示，“而贸易冲突中没有赢家，只有两败俱伤。”

据 IT 之家今天早些时候报道，德国、匈牙利、挪威等国家政府部门均对欧盟此举表达反对，并提到希望有公平竞争的国际贸易环境、支持贸易自由化等观点。

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