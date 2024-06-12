欧盟拟对中国电动汽车加征最高 38.1% 关税：上汽、吉利、比亚迪被点名，宝马大众奔驰公开反对

IT之家 6 月 12 日消息，欧盟委员会今日发表声明，拟从 7 月 4 日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴税。

作为正在进行的调查的一部分，欧盟委员会暂时得出结论：

中国的纯电动汽车（BEV）价值链受益于不公平的补贴，这对欧盟纯电动汽车生产商造成了经济损害的威胁。调查还审查了这些措施对欧盟纯电动汽车进口商、用户和消费者可能产生的后果和影响。

在此背景下，欧盟委员会预先公布了将对从中国进口的纯电动汽车征收的临时反补贴税的水平。如果与中国的讨论未能达成有效的解决方案，这些临时反补贴税将从 7 月 4 日起通过担保方式征收（具体形式由各成员国海关决定）。

声明特别提到了加征关税比例（目前欧盟对所有进口纯电动汽车征收 10% 的普通进口税）：

对比亚迪加征 17.4%

对吉利加征 20%

对上汽集团加征 38.1%

对配合调查的其他电动车生产商加征 21% 的关税

对所有未配合调查的其他电动车生产商加征 38.1% 的关税

该声明预先披露后，抽样公司现在可以就预先披露的各自职责计算的准确性提供评论。然后，最迟在 2024 年 7 月 4 日之前，欧盟委员会将在官方公报上发布一项规定，详细解释导致关税级别的临时调查结果。

委员会将有 4 个月的时间得出最终的调查结果。最终调查结果所依据的基本事实和分析将以书面形式向利益相关方披露（“最终披露”）。最终措施的有效期为 5 年。

IT之家注意到，该声明发布后，新华社发布消息：

欧方罔顾事实和世贸组织规则，不顾多个欧盟成员国政府、产业界的呼吁和劝阻，执意采取贸易保护主义行动。此举不仅损害了中国电动汽车产业合法权益，也将扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链。

据路透社报道，欧盟声明发布后，宝马集团董事长 Oliver Zipse 表示：“额外进口关税的决定是错误的。欧盟委员会因此损害了欧洲公司和欧洲利益。保护主义有可能开始螺旋式上升：关税导致新的关税，导致孤立而不是合作。从宝马集团的角度来看，征收进口关税等保护主义措施无助于在国际市场上成功竞争。自由贸易仍然是宝马集团的指导原则。”

大众汽车表示：“从长远来看，反补贴税通常不适合增强欧洲汽车行业的竞争力。欧盟委员会的决定时机不利于德国和欧洲目前对纯电动汽车的疲软需求...... 这一决定的负面影响超过了欧洲，特别是德国汽车行业的任何潜在好处。”

Stellantis 集团表示：“作为一家全球性公司，Stellantis 相信全球贸易环境中的自由和公平竞争，并且不支持导致世界分裂的措施...... Stellantis 能够灵活地适应和利用任何情况，今天的关税公告不会阻止我们在欧洲针对零跑汽车的整体战略，因为我们已经考虑到了这一潜在的发展。”

梅赛德斯-奔驰 CEO Ola Kaellenius 表示：“作为出口国，我们不需要增加贸易壁垒。我们应该本着世界贸易组织的精神致力于消除贸易壁垒。”

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