大众中国董事长贝瑞德反对欧盟对华电动汽车加征关税：对全球汽车行业无疑弊大于利

IT之家 6 月 13 日消息，大众汽车集团（中国）董事长兼首席执行官贝瑞德（Ralf Brandstaetter）今天下午发文重申，对于欧盟即将对华电动车加征关税一事，大众汽车集团立场明确。

贝瑞德指出，自由、公平的贸易是全球繁荣发展、保障就业、实现可持续增长的基础。保护主义和孤立主义只会适得其反。

其认为，欧盟作出这一决定可能会引发诸多连锁反应甚至反制措施，导致贸易冲突升级，这对于全球汽车行业来说“无疑弊大于利”。贝瑞德还向欧盟委员会发出呼吁，称其应当利用今年下半年（的时间）与中国进一步磋商，共同寻求促进自由贸易的解决方案。

贝瑞德表示，对自己的产品、创新能力充满信心，因此大众汽车集团一直积极面对日益激烈的国际竞争环境，也包括来自中国市场的竞争。“我们将其视作进一步锻造核心竞争力的机遇，让更多客户受益。”

据IT之家此前报道，大众汽车官方昨天表示，“从长远来看，反补贴税通常不适合增强欧洲汽车行业的竞争力。欧盟委员会的决定时机不利于德国和欧洲目前对纯电动汽车的疲软需求…… 这一决定的负面影响超过了欧洲，特别是德国汽车行业的任何潜在好处。”

与大众存在合资关系的上汽今日也表示“对这一决定深表关切和遗憾”，并称未来将采取一切必要的法律和商业措施，切实保护自身的合法权益和全球客户的利益。

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