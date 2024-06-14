微软发布 Win10 19045.4593：Beta / RP 将发相同预览版，增强搜索、改善备份等

IT之家 6 月 14 日消息，微软公司今天面向 Beta 和 Release Preview 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了适用于 Windows 10 22H2 的 KB5039299 更新，用户安装后版本号升至 Build 19045.4593。

微软表示自本预览版开始，今后将向 Beta 频道和 Release Preview 频道推送相同的 Windows 10 预览版，不过 Beta 频道的用户可以尝试一些正在开发的新功能 / 新特性。

提高在任务栏搜索框中搜索应用程序的整体稳定性。

修复某些 BUG，以增强备份和还原功能。当前已经解决桌面和锁屏背景被备份两次时导致备份失败的问题。

用户可以不再备份 Activity History 或者打印机设备设置，如“让 Windows 管理我的默认打印机”和“在此设备上存储我的活动历史记录”，从而实现无缝备份或者恢复。IT之家援引博文报道，微软认为这样做的目的是确保备份这些设置中最常用的首选项，同时避免备份与特定硬件绑定的首选项，以方便无缝过渡到新 PC。

修复了从 HTTPS URI 安装 MSIX 应用程序后，应用无法打开的问题。该问题发生在应用程序下载未完成时，这会损坏软件包。

改进了移动设备管理（MDM），注册设备时，MDM 客户端会发送有关设备的更多详细信息。MDM 服务会使用这些详细信息来识别设备型号和制造该设备的公司。

修复默认日文输入法编辑器 (IME) 候选窗口会意外停止响应的问题。

修复了一个影响直接合成批次演示的问题。屏幕上会出现三角形或方框的短暂闪光。更新了某些移动运营商的国家和运营商设置资产（COSA）配置文件

解决了一个可能导致系统无法从休眠状态恢复的问题。打开 BitLocker 后会出现这种情况。

解决影响 Windows Defender 应用程序控制 (WDAC) 的问题。该问题会将未签名的 WDAC 策略复制到可扩展固件接口 (EFI) 磁盘分区。该分区为已签名策略保留。

解决了一个影响任务栏上应用程序跳转列表的问题。完成该列表中的操作可能会失败。