Stellantis CEO 唐唯实：因欧盟拟对中国电动汽车加征关税，零跑海外车型部分生产将转至欧洲本地

IT之家 6 月 14 日消息，据美联社、《金融时报》报道，Stellantis CEO 唐唯实（Carlos Tavares）当地时间 13 日表示，由于欧盟新近宣布对中国电动汽车加征关税，零跑汽车的部分生产将转至欧洲本地。

唐唯实表示，欧盟委员会宣布的关税水平高于自己此前认为“进口比本地生产更划算”的水平。

“面对中国电动汽车的攻势，我们的多能源平台战略（纯电、插混）将有助于提升品牌竞争力。”但是，欧盟地区各成员国在电动汽车方面的政策也是截然不同，导致该品牌在不同国家的市场份额差别较大 —— 如在意大利市场份额仅为 2%，在法国则是 15%，在斯堪的纳维亚半岛的份额为 40%。

尽管如此，唐唯实表示，Stellantis 作为世界第四大汽车制造商，将努力保持竞争力，而不是依赖关税保护。他认为，布鲁塞尔计划征收的关税旨在“纠正”欧洲汽车制造商与中国竞争对手相比缺乏竞争力的问题（correcting a lack of competitiveness）。

据IT之家此前报道，零跑与 Stellantis 于 5 月 14 日成立零跑国际合资公司。零跑国际是 Stellantis 集团与零跑汽车按 51%∶49% 比例成立、并由 Stellantis 集团主导的合资公司，其拥有全面的内部开发能力。

相关阅读：

《零跑国际合资公司今日成立，联手巨头 Stellantis 集团挺进欧洲汽车市场》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。