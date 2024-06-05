奔驰和 Stellantis 暂停欧洲电动汽车电池工厂建设，或转向更便宜的磷酸铁锂电池

IT之家 6 月 5 日消息，奔驰和 Stellantis 联合成立的电池合资公司（Automotive Cells Company，以下简称 ACC）暂停了欧洲电动车电池工厂的建设项目，并重新评估未来发展方向，考虑转向成本更低的磷酸铁锂 (LFP) 电池。

ACC 由奔驰和 Stellantis 在 2021 年共同创立，计划斥资 76 亿欧元（IT之家备注：当前约 598.88 亿元人民币）建设四座电池工厂。目前，法国杜安维尔的一家工厂已经建成投产。然而彭博社报道称，ACC 位于德国的工厂建设已经被叫停，意大利工厂的筹备工作也暂停了。

ACC 表示，公司将根据市场趋势调整投资速度，灵活应对，年底前会就这些工厂的命运做出最终决定。ACC 负责人 Yann Vincent 称，尽管今年 4 月欧洲电动车销量同比增长 14.8%，但增速有所放缓，不及燃油车和非插电式混合动力车型的增幅。Vincent 指出，未来的增长可能主要来自大众市场，这是许多西方电动车制造商此前忽视的领域，而中国汽车制造商已经开始在这方面发力，尤其是在欧洲市场。

值得注意的是，虽然奔驰此前承诺在十年内全面转向电动化，却在今年 2 月表示将在 2030 年继续生产燃油车，这种做法与全球应对气候变化的迫切需求背道而驰。

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