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苹果 iOS 18 可设首选 Home Hub：用户能指定 Apple TV / HomePod 掌控全屋智能家居

2024/6/14 9:56:40 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 14 日消息，HomeKit 子 Reddit 社区板块上有用户反馈，iOS 18 的 Home 应用新增选项，可以让用户设置首选 Home Hub。

用户可以选择 Apple TV 或者 HomePod 作为家庭的 Home Hub，以便远程控制 HomeKit 和 Matter 配件。IT之家注：当前用户虽然可以将多台设备设置为 Home Hub，但无法指定某台 Hub 作为首选 Home Hub。

苹果 iOS 18 系统 Home 应用新增选项，让用户可以选择连接到 HomeKit 的 Apple TV 和 HomePod，选择其一作为首选 Home Hub。用户选择启用之后，将使用所选的 Home Hub 远程控制其他家居配件，只有在首选设备不可用时才会使用其他设备。

对于家中有多台 Apple TV 或 HomePod 的用户来说，这项功能非常有用。此前 HomeKit 系统可能会选择通过无线连接、速度较慢的旧机型来发送 HomeKit 命令，而现在用户可以指定选择有线连接的 Apple TV 或 HomePods。

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关键词：苹果Apple TViOS 18HomePods

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