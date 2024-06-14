支持 iPhone 15 / Pro 系列，苹果推出 Adaptive HDR 标准：向后兼容 SDR

IT之家 6 月 14 日消息，苹果公司在 WWDC24 全球开发者大会上，对 HDR 功能进行了更新。

苹果推出了新的 HDR 标准 Adaptive HDR（自适应 HDR），Adaptive HDR 向后兼容 SDR 系统、解码器与应用程序，单个文件中存储 SDR 与 HDR 信息，可在 HDR 与 SDR 之间进行映射，适应不同的显示器。

对于 iPhone 15 系列，升级到 iOS 18 后，相机将使用 Adaptive HDR 标准。

此前只有照片 App 支持 HDR 显示，升级到 iOS 18 或 macOS 15 后，信息、快速查看和预览功能都支持 HDR 照片的正确渲染和显示，照片在不同场景下的表现更加统一。

此外，新系统的截图与录屏都已支持 HDR。

IT之家注意到，苹果还提到，去年推出的 ISO HDR 是第一个针对 HDR 摄影的标准，苹果在其开发中起到了积极作用，同时苹果生态已支持 ISO HDR。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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