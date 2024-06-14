一天最高产出 7000 篇谣言扰乱公共秩序，江西一 MCN 机构用 AI 造谣被曝光

IT之家 6 月 14 日消息，据央视昨日报道，今年 1 月，有网络平台出现一条“西安发生爆炸”的消息，其时间地点等关键信息和配图齐备，极具迷惑性。经警方调查，消息发布账号归属于一家江西的 MCN 机构。

IT之家注：MCN 指“多频道网络”，是与内容创作者合作或直接生产内容的任何实体或组织，并在发布内容的网络平台上执行业务和营销功能。

该公司实际控制人为王某某。据南昌市公安局高新分局网络安全保卫大队大队长李毅介绍，上述“爆炸”消息经核实并未发生，就此初步判定该 MCN 机构发布的数条信息涉嫌网络造谣。

警方立刻对该公司负责人进行约谈，同时勘察该公司办公场所，对使用的电脑和软件工具进行现场取证。

经核实，上述谣言从文本到图片全部由 AI 生成。王某某通过国内一个网站 —— 其专门提供“近期可能生成热点的新闻报道”或“正在 / 即将发生的一类事情”，并分级分类将关键词提供给写作者。王某某通过该网站生成关键词，形成了文章的标题。

王某某随后再通过具有语音交互功能的 AI 软件，说出关键词后软件自动从网络上抓取相关信息，生成数百到上千字的文本，并配上“貌似与事件相关”的虚假图片，从而形成看起来信息量很大、实际上子虚乌有的内容。

随后，王某某再将 AI 生成的内容使用另一款软件自动上传到该 MCN 机构控制的多网络平台不同账号上，并对外发布，全程基本不需要人工参与。因此，在操作过程中产生了此类谣言信息。这家 MCN 机构短时间内生成了大量文章，最高峰一天能生成 4000-7000 篇。

警方在调查过程中发现，该 MCN 机构在网络上发布的内容以民生类信息为主，通过加入夸张故事情节或猎奇性成分，或编造不实信息来获取网民关注度、点赞量，进而实现流量变现。通过这一方式，王某某在短时间内获得了高额报酬。经警方初步估算，该机构每天的收入在 1 万元以上。

经查，江西男子王某江经营有 5 家 MCN 机构，共运营自媒体账号 842 个，其长期组织公司人员选取热点文章，使用人工智能工具批量生成不实文章进行吸粉引流。目前，江西南昌公安机关已对王某江处以行政拘留 5 日，责令涉案 MCN 机构停业整改。

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