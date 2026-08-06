挑战 Codex 等，Meta 推出其首个编程 AI 智能体工具 Muse Code

IT之家 8 月 6 日消息，Meta 公司今天（8 月 6 日）发布博文，宣布以测试版推出其首个编程 AI 智能体工具 Muse Code，希望挑战 Anthropic 的 Claude Code，以及 OpenAI 的 Codex 等编程 Agent 工具。

IT之家附上 Meta 公司首席执行官马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）的相关介绍如下：

Muse Code 是 Meta 首席 AI 官汪滔（Alexandr Wang）的最新成果，他负责领导 Meta 超级智能实验室以及开发相关模型。他于 2025 年 6 月加入 Meta，是公司首席执行官马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）重整公司人工智能战略的核心人物之一。

在本周三接受 CNBC 采访时，汪滔表示：“开发者只需要 1 条命令，就能安装 Muse Code，并用它处理完整软件工程任务，覆盖规划变更、编写代码、验证结果等多类场景。”

在功能方面，Muse Code 目前以预览方式推出，汪滔称 Muse Spark 1.2 与 Muse Code 同步开发和训练，从而提升了整体编程性能。

在商业模式方面，开发者可通过按量付费方式使用 Muse Code：

每 100 万 Tokens 输入费用为 1.25 美元（现汇率约合 8.5 元人民币），

每 100 万 Tokens 输出费用为 4.25 美元（现汇率约合 28.7 元人民币）

汪滔表示，该编程 Agent 工具还设有“contributor tier”（贡献者订阅），入门成本显著更低，价格比按量付费档的十分之一甚至更低。不过，选择最低价档的开发者必须主动同意帮助改进模型，这涉及 Meta 使用第三方数据强化底层技术。

汪滔还表示，Meta 正开始接受零数据保留（zero-data retention）请求。这意味着 Meta 不会保留开发者数据用于改进模型。他称，这是一项“对许多人很重要的大型企业功能”。