《俄罗斯方块效应》混合现实版明年问世，登陆 Meta Quest 3 头显、Meta VR 眼镜

IT之家 9 月 24 日消息，《俄罗斯方块效应》明年将迎来专为混合现实（MR）打造的新作《俄罗斯方块效应：混合现实》，登陆 Meta Quest 3、Meta Quest 3S 以及即将推出的 Meta VR 眼镜。

具体玩法暂时仍未公开。与原版《俄罗斯方块效应》一样，新作将由 Monstars 和 Resonair 开发，Enhance 负责发行。

游戏官方介绍称：“《俄罗斯方块效应：混合现实》将以令人震撼的方式重新塑造《俄罗斯方块效应》，充分发挥 MR 的能力，并结合俄罗斯方块的沉浸式玩法，把玩家带入充满魔力与音乐的世界。玩家的房间会变成深海水族馆、遥远的空间站等场景。随着四格骨牌一个接一个地落下，玩家也会逐步构筑通往其他维度的门户，让现实与虚拟之间的界线变得模糊。”

游戏既可以完全依靠双手操作，也支持控制器。混合现实是 Meta Quest 3 和 Meta Quest 3S 头显的主要卖点之一。头显通过外部摄像头让玩家仍能看到周围环境，再利用增强现实技术将虚拟物体叠加到现实世界中。

据悉，混合现实同样是即将推出的 Meta VR 眼镜重点功能之一。

Meta VR 眼镜定于 2027 年春季上市，售价 1,299 美元（IT之家注：现汇率约合 8,733 元人民币）。Meta 希望采用太阳镜形态来容纳镜片，取代体积较大的头显，让虚拟现实设备佩戴起来更加舒适；运算工作则交由与眼镜相连的圆盘状设备完成。