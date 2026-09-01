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华为音悦家 App 获 6.0.0.340 尝鲜升级，新适配 MatePad 11.5 S 2025 等机型

2026/9/25 1:27:54 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 星河璀璨2026是桉念唉软媒新友2480304Autumn_Dream 的线索投递！

IT之家 9 月 25 日消息，华为音悦家 App 在华为应用市场 App Gallery 发布了 6.0.0.340 版本尝鲜升级。新版本新增适配如下机型：

  • HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2025

  • HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2025

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2025

  • HUAWEI MatePad 11.5 S 2025

IT之家注：音悦家是华为自研 App，覆盖作曲、录音、编曲、混音四大数字音乐创作全流程核心场景，主打 200+ 中西方经典乐器，已于今年 6 月 1 日开启公测。

华为官网显示，音悦家对设备硬件性能要求较高，仅部分 HarmonyOS 6.1 及以上设备支持下载。App 支持计划清单如下：

设备类型

产品系列

设备名称

型号 (机身背面铭牌)

支持计划

笔记本

HUAWEI MateBook Fold 系列

HUAWEI MateBook Fold | ULTIMATE DESIGN 麒麟 X90 Plus

SLM

2026 年第三季度

HUAWEI MateBook Pro 系列

HUAWEI MateBook Pro S

MOR

2026 年第三季度

平板

MatePad Edge 系列

MatePad Edge

QXS

已上架应用市场

MatePad Pro 系列

MatePad Pro 12 英寸

DAL

已上架应用市场

MatePad Pro Max

GEM

已上架应用市场

MatePad Pro 12.2 英寸 2025

MRDI

2026 年第三季度

MatePad Pro 13.2 英寸 2025

WEB

2026 年第三季度

MatePad Pro 12.2 英寸 2024 款

MRO

2026 年第四季度

MatePad Pro 11 英寸 2024 款

XYAO

2026 年第四季度

MatePad Pro 13.2 英寸 2023 款

PCE

2026 年第四季度

MatePad Mini 系列

MatePad Mini（含悦读版）

MLR

2026 年第三季度

MatePad Air 系列

MatePad Air 12 英寸（第三代）

WKI

已上架应用市场

MatePad Air 12 英寸 2025

LRT

2026 年第三季度

MatePad Air 12 英寸 2024

BKY

2026 年第四季度

MatePad 系列

MatePad 11.5 2026

TXZ

2026 年第四季度

MatePad 11.5 S 2025

SLG

2026 年第四季度

MatePad 11.5"S 2024

TGR

2026 年第四季度

MatePad 11.5"S 2024 灵动款

DMG

2026 年第四季度

手机

Mate 系列

HUAWEI Mate XT 2 | ULTIMATE DESIGN

LAP

已上架应用市场

华为终端平板与 PC 产品线总裁朱懂东曾坦言，专业音乐编创软件基本上没有商业闭环，华为制作音悦家 App 做了两三年后才发现，这类型的应用就是纯投入。虽然笔记、绘画软件国内有公司在制作，但却没有做这类音乐应用的，所以华为也只能自己做。

朱懂东称，华为要把中国的，至少是博物馆里大家能看到的一些古典乐器，把它们全部搬到软件里。这样的话，音乐制作人以后就可以拿经过高精度采样的古典乐器去编制乐曲。

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