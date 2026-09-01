华为音悦家 App 获 6.0.0.340 尝鲜升级，新适配 MatePad 11.5 S 2025 等机型

IT之家 9 月 25 日消息，华为音悦家 App 在华为应用市场 App Gallery 发布了 6.0.0.340 版本尝鲜升级。新版本新增适配如下机型：
HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2025
HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2025
HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2025
HUAWEI MatePad 11.5 S 2025
IT之家注：音悦家是华为自研 App，覆盖作曲、录音、编曲、混音四大数字音乐创作全流程核心场景，主打 200+ 中西方经典乐器，已于今年 6 月 1 日开启公测。
华为官网显示，音悦家对设备硬件性能要求较高，仅部分 HarmonyOS 6.1 及以上设备支持下载。App 支持计划清单如下：
设备类型
产品系列
设备名称
型号 (机身背面铭牌)
支持计划
笔记本
HUAWEI MateBook Fold 系列
HUAWEI MateBook Fold | ULTIMATE DESIGN 麒麟 X90 Plus
SLM
2026 年第三季度
HUAWEI MateBook Pro 系列
HUAWEI MateBook Pro S
MOR
2026 年第三季度
平板
MatePad Edge 系列
MatePad Edge
QXS
已上架应用市场
MatePad Pro 系列
MatePad Pro 12 英寸
DAL
已上架应用市场
MatePad Pro Max
GEM
已上架应用市场
MatePad Pro 12.2 英寸 2025
MRDI
2026 年第三季度
MatePad Pro 13.2 英寸 2025
WEB
2026 年第三季度
MatePad Pro 12.2 英寸 2024 款
MRO
2026 年第四季度
MatePad Pro 11 英寸 2024 款
XYAO
2026 年第四季度
MatePad Pro 13.2 英寸 2023 款
PCE
2026 年第四季度
MatePad Mini 系列
MatePad Mini（含悦读版）
MLR
2026 年第三季度
MatePad Air 系列
MatePad Air 12 英寸（第三代）
WKI
已上架应用市场
MatePad Air 12 英寸 2025
LRT
2026 年第三季度
MatePad Air 12 英寸 2024
BKY
2026 年第四季度
MatePad 系列
MatePad 11.5 2026
TXZ
2026 年第四季度
MatePad 11.5 S 2025
SLG
2026 年第四季度
MatePad 11.5"S 2024
TGR
2026 年第四季度
MatePad 11.5"S 2024 灵动款
DMG
2026 年第四季度
手机
Mate 系列
HUAWEI Mate XT 2 | ULTIMATE DESIGN
LAP
已上架应用市场
华为终端平板与 PC 产品线总裁朱懂东曾坦言，专业音乐编创软件基本上没有商业闭环，华为制作音悦家 App 做了两三年后才发现，这类型的应用就是纯投入。虽然笔记、绘画软件国内有公司在制作，但却没有做这类音乐应用的，所以华为也只能自己做。
朱懂东称，华为要把中国的，至少是博物馆里大家能看到的一些古典乐器，把它们全部搬到软件里。这样的话，音乐制作人以后就可以拿经过高精度采样的古典乐器去编制乐曲。