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消息称首销日 OPPO Find X10 系列手机同比前代旗舰机系列接近 40%，全系列 16GB 内存占比超 60%

2026/9/26 17:31:19 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream顺势而为xxy171070不一样的体验 的线索投递！

IT之家 9 月 26 日消息，博主 @RD观测 今日透露，由于涨价的影响，9 月 23 / 24 日开售的三个品牌的旗舰机系列都表现欠佳

首销日 OPPO Find X10 系列同比去年开售的前代旗舰机系列在三个品牌的旗舰机系列中为最高，接近 40%，且全系列的 16GB 占比达到了 60%+（若不计算 OPPO Find X10E 则是 80%+），是表现相对较好的品牌。

OPPO Find X10 系列于 9 月 24 日正式开售，包含 Find X10 E、Find X10 和 Find X10 Pro Max 三款机型，起售价分别为 4999 元、5499 元和 6799 元。

博主此前还公布了小米 18 Pro 系列手机的首销日情况：

首销日（当晚 + 次日）小米 18 Pro 系列 SO 绝对值相对最高，同比上代全系列约 25%，同比上代 Pro 系列约 30%；全系列 16GB 占比约 45%，两个版本旗鼓相当。

据IT之家此前报道，该博主在今年 8 月底曾透露，由于涨价的情况非常离谱，多家厂商的旗舰机下调了 30%-50% 的计划量

根据 Counterpoint Research 7 月 29 日发布的内存价格跟踪报告智能手机内存价格在 2026 年第二季度环比增长了 80% 以上

博主  @数码闲聊站 曾透露，内存和 SoC 的价格实现倒挂，内存已经成为手机 BOM 成本第一大户

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关键词：OPPO Find X10OPPO 手机

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