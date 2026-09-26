微软 Xbox 新一轮重组波及多家工作室：黑曜石划归贝塞斯达后引发员工担忧和不满，忍者理论出售未果面临关闭

IT之家 9 月 26 日消息，微软于当地时间 9 月 22 日宣布对旗下游戏工作室进行新一轮架构调整，同时裁撤 268 个岗位。这是继 2026 年 7 月首轮裁员后的又一次重大变动。

据《The Game Business》，Xbox 近期重组后，部分工作室被重新划分至动视和 ZeniMax 旗下，引发了开发团队对工作室自主权、项目成本及未来项目命运的担忧。

其中，黑曜石（Obsidian）的员工对工作室被纳入贝塞斯达（Bethesda）体系并不满意。消息人士称，黑曜石过去拥有较高的自主权，可以自由决定开发项目，而此次组织架构调整可能改变这一状况。

Bethesda 此前公开表示，不希望此次调整影响黑曜石的独立运作方式。不过，目前尚无法确认新架构下黑曜石的实际决策权限是否会发生变化。

《The Game Business》主编克里斯 · 德林认为，近年来黑曜石推出的游戏虽然获得一定评价，但销量和玩家参与度没有达到微软及工作室此前预期。他将此次 Xbox 重组形容为类似“反向收购”的过程，即动视和 ZeniMax 体系中的 IP 及发行资源正在吸收 Xbox Game Studios 旗下部分业务。

与此同时，黑曜石已经确认，《天外世界 2》此前承诺推出的 DLC 仍将继续开发。不过，该系列后续作品目前暂未有进一步安排。

另一家受到关注的工作室是 Undead Labs。微软今年 7 月曾宣布该工作室将被第三方收购，但最终 Undead Labs 选择通过管理层及员工方面的安排实现独立运营，同时伴随着部分裁员。

克里斯 · 德林透露，Undead Labs 最初的潜在收购方是英国游戏开发商 Splash Damage，但双方交易最终因未知原因告吹。此后曾有其他交易方案被讨论，包括一度出现的 Krafton，但目前没有进一步确认。

相比之下，忍者理论（Ninja Theory）的情况更为严峻。该工作室此前同样被宣布计划出售，但相关交易最终未能完成，微软目前正在考虑关闭工作室。

德林称，Xbox 此前表示至少有两方对 Ninja Theory 感兴趣，但相关交易均已失败。他接触到的两名潜在投资方认为，该工作室的团队运营成本过高，因此没有继续推进。

Ninja Theory 目前正在开发下一款作品《Senua》。德林援引 Xbox Game Studios 内部人士的说法称，该项目目前进展良好，相比《地狱之刃 2》有明显改进。不过，如果工作室最终关闭，该项目能否完成并正式发行仍存在不确定性。

Rare 工作室此次没有出现大规模裁员，但组织架构被调整至动视体系。该工作室此前负责《盗贼之海》等作品，同时还有其他项目处于开发阶段，后续是否继续将由动视方面决定。

Rare 此前的《Everwild》项目已经取消，并因此产生部分人员调整。工作室随后将部分员工转移至《盗贼之海》项目，同时减少外包规模，以降低人员调整带来的影响。

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