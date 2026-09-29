部分 Win10/Win11 用户反馈开机约 3~5 分钟卡死，根源指向微软安全启动更新任务

IT之家 9 月 29 日消息，科技媒体 NeoWin 于 9 月 27 日发布博文，报道称过去数月时间里，陆续有用户反馈 Windows 11 开机使用约 3~5 分钟后出现卡死情况，初步调查指向默认的“安全启动更新计划任务”。

该媒体指出受影响用户通常在开机约 3~5 分钟后卡死，部分用户测试断网情况下使用，没有复现该故障；但在联网状态下，这种情况更加容易复现。

用户借助任务管理器和事件查看器排查后，将问题指向“安全启动更新计划任务”（Secure-Boot-Update scheduled task）。该任务会在设备联网后检查安全启动更新，因此容易被误认为网络连接引发故障。IT之家附上相关截图如下：

微软故障排除文档显示，该任务默认每 12 小时运行一次。任务会读取名为“AvailableUpdates”的位掩码，并按固定顺序处理待完成的安全启动更新。操作成功后，对应状态位会被清除。

如果更新操作失败，Windows 会记录事件并保留对应状态位。任务下次运行时会再次尝试相同操作。微软确认，固件或平台级问题可能导致安全启动服务停滞，甚至持续重试。

用户可在管理员 PowerShell 中运行以下命令查看任务状态：

schtasks.exe /Query /TN "\Microsoft\Windows\PI\Secure-Boot-Update" /FO LIST /V