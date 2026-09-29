微软解释为何拔下 U 盘后 Win10/Win11 系统仍会“记住”它

IT之家 9 月 29 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（9 月 29 日）发布博文，基于官方支持文档，指出在 USB 存储设备拔出后，Windows 系统会继续保留其注册表记录，这一机制已存在十余年。

网友 @Ayzacoder 于 9 月 26 日在 X 平台发布系列推文，指出微软 Windows 会暗中保存用户删除过的每一张照片的缩略图，IT之家发稿前首条推文查看量超过 176 万。

且在后续关联推文中，指出微软 Windows 系统会保留所有插入过的 U 盘信息。

针对这条“Windows 11 系统保留已连接 USB 存储设备”的隐私争议，该媒体认为该帖子刻意传播恐慌情绪，事实上相关机制已存在十余年。

根据官方文档与技术支持页面，微软解释称 Windows 在 USB 存储设备插入后，会在注册表中创建 USBSTOR 键值，记录设备相关信息。

即使设备被物理移除，系统仍会保留这些条目，被称为“非连接设备”或“幽灵设备”（non-present devices）。

在存储设备连接后，Windows 即插即用服务会为其创建设备实例。系统无法判断设备是暂时拔出还是永久移除，因此保留注册表项以便下次连接时快速识别。该机制自 2012 年起已有官方技术文档说明。

USBSTOR 仅记录大容量存储设备，由 Usbstor.sys 驱动管理。键盘、摄像头、麦克风等其他 USB 设备不在此列。记录内容包括设备名称、硬件标识符、实例标识符、首次安装时间、最后到达与移除时间等数据。

用户可在设备管理器中启用“显示隐藏设备”，右键卸载灰色设备条目以删除记录。IT 管理员可使用微软 DevNodeClean 工具批量清理。

横向系统对比，目前主流系统也存在类似的解决方案，Linux 的 udev 同样维护设备数据库，macOS 通过 IOKit 记录硬件信息。三大桌面操作系统均需保留设备信息以加载驱动、支持故障排查，该行为属行业通用设计。

相关阅读：