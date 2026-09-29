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华为 HarmonyOS 7 超空间存储支持设备名单更新：覆盖 Mate、Pura、nova、畅享等系列，1TB 机型最多节省 109GB 空间

2026/9/29 18:44:16 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：
感谢IT之家网友 Autumn_Dream 的线索投递！

IT之家 9 月 29 日消息，华为 HarmonyOS 7 的“超空间存储”支持设备名单已更新。

截至 2026 年 9 月 28 日，该功能已覆盖华为 Mate、Pura、Pocket、nova、畅享系列手机，以及 MatePad 系列平板和 MateBook Pro 等设备，包括：

  • HUAWEI Mate 80 系列

  • HUAWEI Mate 70 系列

  • HUAWEI Mate 60 系列

  • HUAWEI Mate X7 系列

  • HUAWEI Mate X6 系列

  • HUAWEI Mate X5 系列

  • HUAWEI Mate XT 2 非凡大师

  • HUAWEI Mate XTs 非凡大师

  • HUAWEI Mate XT 非凡大师

  • HUAWEI Pura 90 系列

  • HUAWEI Pura 80 系列

  • HUAWEI Pura 70 系列

  • HUAWEI Pura X View

  • HUAWEI Pura X Max 系列

  • HUAWEI Pura X 系列

  • HUAWEI Pocket 2 系列

  • HUAWEI MatePad Edge

  • HUAWEI MatePad Pro Max 系列

  • HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2025

  • HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2023 系列

  • HUAWEl nova 16 系列

  • HUAWEl nova 15 系列

  • HUAWEl nova 14 系列

  • HUAWEl nova 13 系列

  • HUAWEl nova 12 系列

  • HUAWEl nova Flip S

  • HUAWEl nova Flip

  • 华为畅享 90 系列

  • 华为畅享 70X（含尊享版)

  • HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2025

  • HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2024 系列

  • HUAWEI MatePad Pro 12 英寸系列

  • HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024

  • HUAWEI MatePad Mini 系列

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2026 系列

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2025 系列

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2024

  • HUAWEI MatePad 11.5 2026 系列

  • HUAWEIMatePad 11.5 S 2025 系列

  • HUAWEI MatePad 11.5"S 2024 系列

据华为介绍，超空间存储技术通过去重和压缩释放存储空间。用户从 HarmonyOS 6 升级至 HarmonyOS 7 后，256GB 机型最多可节省 22GB，512GB 机型最多可节省 51GB，1TB 机型最多可节省 109GB 可用存储空间。

超空间存储技术通过系统级去重和压缩算法，对重复文件及低使用频率数据进行整理，从而在不删除用户文件的前提下回收存储空间。

该技术依托方舟存储引擎，在释放空间的同时不影响用户体验。华为终端 BG CEO 何刚表示，部分存储空间压缩需在息屏充电时逐步完成，刚升级后若无变化可等待几天再查看。

除超空间存储外，HarmonyOS 7 还搭载了超空间内存技术。该技术通过智能内存压缩与回收机制，在部分机型上最多可增加 3GB 可用运行内存。

此外，华为还宣布联合生态伙伴进行调优，保证新机（IT之家注：基于 Mate 60 测试）在使用三年时间后依然能够保持 90% 的流畅度。

华为 HarmonyOS 7 火热升级中，nova 13 系列、nova 12 系列、nova Flip 等一系列机型将于 10 月开放升级，敬请期待。

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