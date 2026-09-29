华为 HarmonyOS 7 超空间存储支持设备名单更新：覆盖 Mate、Pura、nova、畅享等系列，1TB 机型最多节省 109GB 空间

IT之家 9 月 29 日消息，华为 HarmonyOS 7 的“超空间存储”支持设备名单已更新。
截至 2026 年 9 月 28 日，该功能已覆盖华为 Mate、Pura、Pocket、nova、畅享系列手机，以及 MatePad 系列平板和 MateBook Pro 等设备，包括：
HUAWEI Mate 80 系列
HUAWEI Mate 70 系列
HUAWEI Mate 60 系列
HUAWEI Mate X7 系列
HUAWEI Mate X6 系列
HUAWEI Mate X5 系列
HUAWEI Mate XT 2 非凡大师
HUAWEI Mate XTs 非凡大师
HUAWEI Mate XT 非凡大师
HUAWEI Pura 90 系列
HUAWEI Pura 80 系列
HUAWEI Pura 70 系列
HUAWEI Pura X View
HUAWEI Pura X Max 系列
HUAWEI Pura X 系列
HUAWEI Pocket 2 系列
HUAWEI MatePad Edge
HUAWEI MatePad Pro Max 系列
HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2025
HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2023 系列
HUAWEl nova 16 系列
HUAWEl nova 15 系列
HUAWEl nova 14 系列
HUAWEl nova 13 系列
HUAWEl nova 12 系列
HUAWEl nova Flip S
HUAWEl nova Flip
华为畅享 90 系列
华为畅享 70X（含尊享版)
HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2025
HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2024 系列
HUAWEI MatePad Pro 12 英寸系列
HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024
HUAWEI MatePad Mini 系列
HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2026 系列
HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2025 系列
HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2024
HUAWEI MatePad 11.5 2026 系列
HUAWEIMatePad 11.5 S 2025 系列
HUAWEI MatePad 11.5"S 2024 系列
据华为介绍，超空间存储技术通过去重和压缩释放存储空间。用户从 HarmonyOS 6 升级至 HarmonyOS 7 后，256GB 机型最多可节省 22GB，512GB 机型最多可节省 51GB，1TB 机型最多可节省 109GB 可用存储空间。
超空间存储技术通过系统级去重和压缩算法，对重复文件及低使用频率数据进行整理，从而在不删除用户文件的前提下回收存储空间。
该技术依托方舟存储引擎，在释放空间的同时不影响用户体验。华为终端 BG CEO 何刚表示，部分存储空间压缩需在息屏充电时逐步完成，刚升级后若无变化可等待几天再查看。
除超空间存储外，HarmonyOS 7 还搭载了超空间内存技术。该技术通过智能内存压缩与回收机制，在部分机型上最多可增加 3GB 可用运行内存。
此外，华为还宣布联合生态伙伴进行调优，保证新机（IT之家注：基于 Mate 60 测试）在使用三年时间后依然能够保持 90% 的流畅度。
华为 HarmonyOS 7 火热升级中，nova 13 系列、nova 12 系列、nova Flip 等一系列机型将于 10 月开放升级，敬请期待。
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