闪促价 1399 元起，OPPO K15s/K15x 两款新机今日开售

IT之家 9 月 30 日消息，OPPO K 系列两款新机 K15s 与 K15x 于今日正式开售。两款产品均主打长续航与耐用性，其中 K15s 定位“满电出击、硬核防水”，K15x 则强调“六年抗造、持久畅快”。在 2026 年 9 月 30 日至 10 月 31 日促销期内购买，两款机型均可享受立减 300 元的闪促价。

OPPO K15s：8000mAh 大电池与 IP69K 防护

K15s 此次将续航与防护推向 K 系列新高度。该机搭载 8000mAh 长寿大电池（典型值，额定容量 7820mAh），官方实验室数据显示可经受 2000 次以上充放电循环，模拟约每 1.3 天一次完整循环的频率，正常使用约 7 年后电池容量保持率仍不低于 80%；配合 45W 超级闪充，官方称可实现高低温环境下的稳定补能。

防护方面，K15s 在受控实验室条件下达到 IP69K 防尘防水等级，并支持 IP69K/69/68/66 多重防护规格，同时通过 GJB150A-2009 体系下 15 项军标环境测试。机身采用超抗摔金刚石架构。官方还披露，K15s 在实验室专业测试环境下通过 72 个月抗老化测试；其中 6GB+128GB 版本为 60 个月抗老化测试通过机型。

流畅性上，K15s 配备超灵敏高刷屏，支持湿手、油手及戴手套（厚度不超过 5mm）场景下的触控操作；新机搭载天玑 6360 Max 处理器，采用 LPDDR4X 内存 +UFS2.2 存储，ColorOS 经过芯片级调校，官方承诺六年持久流畅，并搭载 4300mm² VC 散热与全新的高能户外模式（网络、定位双增强）。

影像与实用性方面，K15s 后置 5000 万像素超清主摄（传感器器件规格，需进入超清模式体验），支持双景同拍；并提供两轮电动车智能互联、全场景 NFC 与红外遥控。需要注意，6GB+128GB 版本暂不支持高铁地铁智能选网与两轮电动车互联。

外观方面，新机搭载 6.57 英寸 1080P 120Hz OLED 直屏，采用“赛博机能美学”，背部融入螺钉元素纹理与三段能量条设计，提供风迹紫、暗影灰两种配色。

OPPO K15 x：6500mAh 电池与 120Hz 护眼屏

K15x 主打“水感机能美学”，提供冰川白、棱镜紫双色，采用高光金属镜组与磨砂直边中框。该机内置 6500mAh 电池（典型值，额定容量 6350mAh），通过 1800 次充放循环测试，官方称按约每 1.2 天一次循环模拟，正常使用约 6 年后电池容量保持率≥80%；同样支持 45W 超级闪充。

显示与性能方面，K15x 配备 6.75 英寸 720P 120Hz 超亮护眼屏，搭载天玑 6300 并联合潮汐引擎调校，运行 ColorOS，支持智能久用保养。防护上具备 IP64 全场景防护、超灵敏触控（湿手、油手、戴手套可用）以及超抗摔金刚石架构。影像系统支持 AI 最佳表情、AI 超清像素等 AI 图像助手功能。

两款新机现已开售，IT之家附限时闪促价（2026 年 9 月 30 日 —10 月 31 日，立减 300 元）如下：

机型 版本 零售价 闪促价 OPPO K15s 6GB+128GB ¥1999 ¥1699 OPPO K15s 8GB+256GB ¥2299 ¥1999 OPPO K15x 6GB+128GB ¥1699 ¥1399 OPPO K15x 6GB+256GB ¥1999 ¥1699

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