地平线发布辅助驾驶系统 HSD V2.1，国内量产首发端到端全场景倒车

IT之家 9 月 30 日消息，地平线正式发布 HSD 全场景辅助驾驶系统 V2.1 版本，首批搭载车型 iCAR V27 将于 10 月 8 日起分批向车主推送升级。
IT之家附本次升级主要内容如下：
行车升级
新增全场景倒车 Beta
新增闪灯鸣笛警示
提升复杂道路通过效率
更多优化
优化左右转车速，转向轨迹更加拟人
基于导航路径与实时路况，更早预选最优车道，提升连续路口轨迹规划的合理性
增强模型对车辆临停、行人盲区横穿、障碍物占道等场景的理解能力，主动变道脱离潜在风险
泊车升级
新增自定义车位吸附功能
新增自定义车位遥控泊入泊出功能
新增 360° 全景影像（AVM）与 SR 双区拖动功能
新增循迹倒车与泊车辅助衔接
新增通过实体钥匙遥控泊车功能
主题上新
新增 HSD V2.1 辅助驾驶使用里程达到 100KM，解锁全新积木主题 HMI
更多升级
主动安全能力再提升
升级主动安全感知系统的视觉神经网络，提升了横穿、转弯低速跟车和目标 Cut in 等场景的避撞能力
优化 AES 前后夹击触发边界，提升 AES 在该场景触发的成功率
多项泊车辅助过程中的人机交互
新增泊车辅助功能退出逻辑
新增泊车过程中白色轮毂轨迹线
新增窄车位渲染
优化不停车一键泊入体验
优化泊车辅助暂停后的退出逻辑
优化泊出接管体验
多项遥控泊车辅助功能
新增遥控泊车弱势场景提示
优化遥控泊车入口按钮显示样式，降低误触概率
优化遥控泊车激活速度