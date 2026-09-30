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地平线发布辅助驾驶系统 HSD V2.1，国内量产首发端到端全场景倒车

2026/9/30 16:26:52 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 9 月 30 日消息，地平线正式发布 HSD 全场景辅助驾驶系统 V2.1 版本，首批搭载车型 iCAR V27 将于 10 月 8 日起分批向车主推送升级。

IT之家附本次升级主要内容如下：

行车升级

  • 新增全场景倒车 Beta

  • 新增闪灯鸣笛警示

  • 提升复杂道路通过效率

  • 更多优化

    • 优化左右转车速，转向轨迹更加拟人

    • 基于导航路径与实时路况，更早预选最优车道，提升连续路口轨迹规划的合理性

    • 增强模型对车辆临停、行人盲区横穿、障碍物占道等场景的理解能力，主动变道脱离潜在风险

泊车升级

  • 新增自定义车位吸附功能

  • 新增自定义车位遥控泊入泊出功能

  • 新增 360° 全景影像（AVM）与 SR 双区拖动功能

  • 新增循迹倒车与泊车辅助衔接

  • 新增通过实体钥匙遥控泊车功能

主题上新

  • 新增 HSD V2.1 辅助驾驶使用里程达到 100KM，解锁全新积木主题 HMI

更多升级

  • 主动安全能力再提升

    • 升级主动安全感知系统的视觉神经网络，提升了横穿、转弯低速跟车和目标 Cut in 等场景的避撞能力

    • 优化 AES 前后夹击触发边界，提升 AES 在该场景触发的成功率

  • 多项泊车辅助过程中的人机交互

    • 新增泊车辅助功能退出逻辑

    • 新增泊车过程中白色轮毂轨迹线

    • 新增窄车位渲染

    • 优化不停车一键泊入体验

    • 优化泊车辅助暂停后的退出逻辑

    • 优化泊出接管体验

  • 多项遥控泊车辅助功能

    • 新增遥控泊车弱势场景提示

    • 优化遥控泊车入口按钮显示样式，降低误触概率

    • 优化遥控泊车激活速度

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关键词：HSD V2.1地平线iCAR V27辅助驾驶

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