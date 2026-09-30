国内首个科技期刊出版集团：中科期刊出版集团挂牌成立

IT之家 9 月 30 日消息，据新华社，中国科学院推进一流科技期刊建设新闻发布会今日在京举行。会上，北京中科期刊出版传媒集团有限公司正式挂牌成立。

该集团是国内首个专注于科技期刊的出版集团，标志着中国科学院一流科技期刊建设取得阶段性进展，我国科技期刊出版从“分散办刊”向“集约运营”迈出关键一步。

科技期刊是科技基础能力的重要组成部分，体现国家科技竞争力与文化软实力。作为国家战略科技力量，中国科学院主管科技期刊 400 余种，覆盖自然科学主要学科领域。

2025 年以来，中国科学院支持创办前沿交叉、空白领域新刊 110 余种，约 30 种已经出刊。98 种主管期刊入选 2025 年度世界一流科技期刊目录。预计 2026 年，中国科学院一流期刊发文量较 2024 年增长约 30%。其打造的 SciEngine 平台已汇聚近千种中外文科技期刊，约占全国科技期刊总数五分之一。

IT之家注：SciEngine 是中国科学院建设全流程数字出版与知识服务平台。该平台为科技期刊提供数字出版、知识服务等支撑。

中科期刊出版集团由科学出版社整合旗下多个期刊出版单元以及法国 EDP Sciences 出版社组建。集团依托 SciEngine 平台，构建“平台 + 内容 + 服务”一体化发展体系。

集团服务国内 500 余家高校、科研院所、学会协会机构，打造“中央厨房式”集约化出版服务模式。集团推行研究所与出版社“学术 + 出版”协同办刊新机制，提升出版效率和规模效益。同时布局法国、比利时、日本等海外站点，深化国际出版合作。集团将拓展海外传播渠道，增强我国科技期刊国际话语权与传播力。

中国科学院副院长丁赤飚表示，中国科学院将以中科期刊出版集团成立为新起点，进一步整合全院期刊出版资源。他表示，将发挥体系化、建制化优势，加强品牌化、规模化数字出版与集成服务平台建设，努力为我国一流科技期刊建设发挥引领和示范作用。

相关阅读：