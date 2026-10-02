皇牌空战系列正统续作《皇牌空战 8：希孚之翼》登陆 Steam：国区 298 元起，支持简体中文

IT之家 10 月 2 日消息，皇牌空战系列时隔七年推出的正统续作《皇牌空战 8：希孚之翼》（ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE）现已正式登陆 Steam 平台，由万代南梦宫 Aces 开发，万代南梦宫娱乐发行，国区标准版定价 298 元，数字豪华版定价 398 元。

IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2288340/8__ACE_COMBAT_8_WINGS_OF_THEVE/）。

截至发稿，本作已经收获 4505 条玩家评价，好评率达 77%，媒体综合评分 8 分，还获得了日本游戏大赏 2026 未来部门奖。

《ACE COMBAT》系列，是让玩家能化身为王牌驾驶员，体验在追求真实天空的虚空间中驾驶战机自由自在翱翔的爽快感，依据自身判断将敌人接二连三击坠・破坏・扫荡的快感，以及打破艰困局面时的成就感，充满戏剧性的飞行射击游戏。开发团队由负责历代系列作品的“PROJECT ACES”负责。