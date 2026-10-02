皇牌空战系列正统续作《皇牌空战 8：希孚之翼》登陆 Steam：国区 298 元起，支持简体中文

IT之家 10 月 2 日消息，皇牌空战系列时隔七年推出的正统续作《皇牌空战 8：希孚之翼》（ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE）现已正式登陆 Steam 平台，由万代南梦宫 Aces 开发，万代南梦宫娱乐发行，国区标准版定价 298 元，数字豪华版定价 398 元。
IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2288340/8__ACE_COMBAT_8_WINGS_OF_THEVE/）。
截至发稿，本作已经收获 4505 条玩家评价，好评率达 77%，媒体综合评分 8 分，还获得了日本游戏大赏 2026 未来部门奖。
《ACE COMBAT》系列，是让玩家能化身为王牌驾驶员，体验在追求真实天空的虚空间中驾驶战机自由自在翱翔的爽快感，依据自身判断将敌人接二连三击坠・破坏・扫荡的快感，以及打破艰困局面时的成就感，充满戏剧性的飞行射击游戏。开发团队由负责历代系列作品的“PROJECT ACES”负责。
采用 Unreal Engine 5 引擎开发，通过立体多层结构云层呈现真实多变的天空场景，带来顶尖画面表现，支持 HDR 与光追特性。
保留系列经典的爽快飞行射击玩法，玩家可驾驶多种现实战斗机，使用多样武器击坠敌方目标，同时体验充满戏剧性的王牌驾驶员故事。
支持跨平台多人联机，提供线上玩家对战与在线合作玩法，支持 Steam 成就、集换式卡牌、云存档等功能，完全支持各类手柄操作。
语言支持方面，本作完整支持简体中文，包含界面、完整音频与字幕。安全方面，本作采用 Denuvo Anti-Tamper 第三方 DRM 加密，同时使用 Easy Anti-Cheat 内核级反作弊。
预购玩家可获得特典：可操作机体 F-14A，以及《ACE COMBAT ZERO: THE BELKAN WAR》Steam 移植版。数字豪华版额外包含 Premium Ace Pass 兑换券、自定义装饰套装等内容。
最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 系统，Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 5 3600，16 GB RAM，NVIDIA GeForce RTX 2060 [6 GB] / AMD Radeon RX 6600 XT [8 GB]，DirectX 版本 12，需要 150 GB 可用空间，需要 SSD、支持硬件光追的显卡。
推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，Windows 11 系统，Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 5 5600X，32 GB RAM，NVIDIA GeForce RTX 3070 [8 GB] / AMD Radeon RX 6800 [16 GB]，DirectX 版本 12，需要 150 GB 可用空间，需要 SSD、支持硬件光追的显卡。
游戏图赏：
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