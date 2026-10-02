Steam 2026 年 9 月软硬件调查报告：32GB 内存占比首超 16GB，简体中文占比大幅提升

IT之家 10 月 2 日消息，Steam 发布了 2026 年 9 月的软硬件调查结果，数据显示 PC 游戏硬件持续向更高配置升级，Windows 11 系统占比进一步提升，英伟达显卡份额保持领先，32GB 内存占比首次超过 16GB，成为 Steam 用户最主流的内存配置，同时 2K 分辨率占比大幅提升，简体中文占比大幅增长。

系统内存： 32GB 占比达 42.22%，首次超越 16GB

在内存容量方面，32GB 内存本月占比达到 42.22%，较上月增长 4.77%，而 16GB 占比下降至 37.82%，下降了 3.38%，这意味着 32GB 正式成为 Steam 平台占比最高的内存容量规格，玩家硬件配置升级趋势明显。更小容量的内存占比均呈现下降趋势，8GB 降至 6.47%，4GB 仅剩下 1.15%。

显卡：英伟达 RTX 5070 占比达到 5.86%，新晋最受欢迎显卡

在具体显卡型号方面，英伟达 GeForce RTX 5070 本月占比达到 5.86%，较上月增长 2.30%，成为占比最高的显卡型号，多款 RTX 50 系显卡占比均在增长，RTX 5060 Ti 增长 1.46%，RTX 5080 增长 0.27%。AMD 显卡占比则普遍出现小幅下滑。从显卡厂商整体来看，英伟达依然占据 75.97% 的份额，英特尔占 7.01%，AMD 占 16.67%。

主显示器分辨率：1080P 持续下降，2K 占比大涨

主分辨率方面，1920×1080 依然以 47.91% 位居第一，但占比下降了 2.61%，而 2560×1440（2K）占比大涨 5.18%，达到 27.04%，越来越多玩家开始升级到更高分辨率的显示器。4K 3840×2160 占比为 4.79%，有所下降。

语言：简体中文占比达 31.39%，反超英语

语言方面，简体中文占比大幅提升 7.42%，达到 31.39%，而英语占比下降 4.05% 至 34.20%，简体中文与英语的占比已经非常接近，国内 Steam 用户规模持续增长。

硬盘空间：大于 1TB 总容量占比超五成

总硬盘空间方面，Above 1TB 占比已经达到 53.30%，较上月增长 3.79%，随着游戏容量越来越大，玩家也普遍升级更大容量的硬盘，4TB 以上可用空间占比增长 4.06%，达到 7.28%。