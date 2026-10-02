经典日系 RPG《兰斯 7 战国兰斯》登陆 Steam：国区 ¥55.20，支持中文

IT之家 10 月 2 日消息，老牌日系经典 IP《兰斯》系列第七部作品《兰斯 7 战国兰斯》现已正式上架 Steam 平台，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/3867170/7/?l=schinese&cc=cn）。

本作目前开启首发优惠，国区原价 69 元，首发特惠 -20% 到手价 55.20 元，优惠截止到 10 月 15 日。语言支持方面，游戏提供简体中文界面、字幕以及完整音频，同时还支持日语、英语，满足不同玩家需求。

刚结束了广袤大陆上的精彩冒险，无畏的剑士兰斯如今又来到了东方岛国日本。兰斯希望能在他忠诚的法师仆从希露的陪伴下，尽享日本的温泉…… 而且他坚称织田家的香姬是自己的“养成对象”。一路征伐，兰斯不知道怎么回事就成了一国之主，但是他并不会止步于此。不论是战场还是情场，兰斯都打算走得更远，直到得到自己渴望的一切，而现在我们的大英雄兰斯最想要的就是…… 力量！就这样，兰斯踏上了统一日本，征服全国的征程！

游戏玩法方面，本作以战略玩法结合角色扮演，玩家需要管理自己的领土、军队、资源和英雄，帮助兰斯不断开辟征程、征服日本：

玩家的选择将改变群雄割据的格局，决定战争局势的走向和各地大名贵族的兴衰；

玩家需要控制手下的领土，加强守备，抉择如何发展，平衡每个地区的进攻防守和发展投入；

当战斗开始时，玩家指派的指挥官会在回合制战斗中与敌军开战，灵活利用每个角色的能力有时能逆风翻盘。

IT之家了解到，《兰斯》系列是日本 Alicesoft 开发的经典角色扮演系列作品，自 1989 年推出初代以来，跨度近 30 年，推出了 10 部正传作品，是该厂商的代表作。本次登陆 Steam 的《兰斯 7 战国兰斯》最初于 2006 年推出，是系列中极具知名度的一作。

最低配置：需要 64 位处理器和操作系统，操作系统 Windows® 8/8.1/10/11，Intel Core2 Duo 或更好处理器，4 GB 内存，支持 DirectX 9/Open GL 4.1 的显卡，DIRECTX 版本 9.0，存储空间需要 1 GB 可用空间。

推荐配置：需要 64 位处理器和操作系统，操作系统 Windows® 11/10/8，2+ GHz 处理器，4 GB 内存，需要支持 OpenGL ES 2.0 硬件驱动支持，DIRECTX 版本 9.0，存储空间需要 4 GB 可用空间。

游戏图赏：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。