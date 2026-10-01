一字不改：加州州长纽森反击特朗普将“人工智能”改为“超级智能”，州政府范围内继续叫“AI”

IT之家 10 月 1 日消息，特朗普昨日签署行政令将“Super Intelligence”定义为原有法律中“Artificial Intelligence”所涵盖的技术和系统，用“SI”取代原先“AI”的定义及相关立法。详情可见IT之家昨日报道。

当地时间 9 月 30 日，美国加利福尼亚州州长加文 · 纽森签署第 N-10-26 号行政令，要求所有受其管辖的州政府机构和部门，在官方事务中继续使用“人工智能”及其缩写“AI”指代相关技术，不受联邦政府采用其他称谓的影响。

特朗普要求，在法律允许的最大范围内，美国联邦行政部门在官方通信、公共传播、网站、报告、政策文件等非法律文件中，以“超级智能”和“SI”取代“人工智能”和“AI”。

纽森签署的行政令则明确规定，不管美国联邦政府采用何种术语，加州各州政府机构及部门仍应将相关技术称为“Artificial Intelligence”和“AI”。

纽森在行政令中写道，语言和术语选择虽然具有重要意义，但改变某一事物的名称，并不能使一个具有正常智力的人忽视该事物已经被充分记录的新兴安全风险，以及针对这些风险采取行动方面的问题。

纽森办公室 9 月 30 日发布的声明也确认，此次行政令旨在让加州继续使用“Artificial Intelligence”这一名称。纽森同时表示：“超级智能显然不会来自白宫 —— 这就是加州继续引领的原因。”

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