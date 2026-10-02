Meta 预热雷朋 Display 眼镜 2026 年下半年大型更新：改进导航功能、支持控制通知推送、Hologram 虚拟化身...

IT之家 10 月 2 日消息，Meta 现已公布雷朋 Display 眼镜 2026 年下半年大型更新详情，主要改进导航体验、通知功能、视频通话功能等。

在导航方面，Meta 进一步改善了步行时的语音功能。此前系统会直接播报街道名称，例如“在第三街左转”，而在更新后，眼镜会更多结合用户眼前的实际环境进行描述，例如提示“在前方黄色房子处左转”，让语音导航更加自然。同时官方还为导航新增“骑行”和“公共交通”两种模式。

在通知功能方面，用户现在能够自由控制眼镜显示的通知，并选择需要关闭的通知类型，从而进一步减少无关信息对使用体验的干扰。

此外，Meta 计划在今年晚些时候向美国地区参与 Early Access 计划的用户推送 Hologram 虚拟化身功能，首批支持 WhatsApp 视频通话。

用户需要通过 Meta AI 应用扫描自己的面部，并录制约 1 分钟的语音样本来创建 Hologram。完成设置后，当用户佩戴 Meta Ray-Ban Display 拨打或接听 WhatsApp 视频电话时，对方将看到一个完全由 AI 生成的用户虚拟化身，其面部表情主要根据眼镜麦克风采集到的语音信息实时生成。

此外，Meta 计划在今年晚些时候为 Ray-Ban Display 加入“Explore”应用，可以看作是一个“App 推荐位”，能够直接在眼镜上展示和推荐 Meta 认为值得体验的第三方 Web 应用，让用户更容易发现新的功能和服务，至于未来是否会进一步发展成完整的应用商店，Meta 目前尚未公布具体计划。